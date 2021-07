La Policía interviene en una fiesta de disfraces en la casa de Paz Padilla

La Policía Local de Villaviciosa de Odón ha acudido este fin de semana a la casa que tiene Paz Padilla en la localidad debido a las quejas de los vecinos por el ruido.

En el interior se encontraba la presentadora junto a amigos y familiares celebrando una fiesta en honor a su fallecido marido, Antonio Juan Vidal, que había sido organizada por la hija de ella, Anna Ferrer.

El encuentro con los agentes fue cordial, y tras solicitarle que bajara un poco el volumen, se marcharon pero su petición no surgió efecto y tuvieron que volver. A la segunda vez, según ha contado la propia Paz en su programa Sálvame, le advirtieron que iban a tener que amonestarla a lo que ella respondió ''me da igual''.

La temática de la celebración era particular, todos los invitados iban disfrazados de personas fallecidas y según los vecinos en el interior había incluso una charanga con tuba y bombo.