La OMS: "El fin de la pandemia nunca ha estado tan cerca"

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró este miércoles que el mundo "nunca ha estado tan cerca del fin de la pandemia de covid-19", después de que la semana pasada se registrara la cifra más baja de fallecidos por coronavirus desde marzo de 2020.

"Aún no estamos allí, pero el fin de la pandemia está a la vista", subrayó Tedros en su rueda de prensa semanal, en la que pidió que no se frenen por ello los esfuerzos para combatir la covid-19, ya que "un corredor de maratón no se para cuando comienza a ver la línea de meta".

Tedros insistió en que detenerse ahora "es correr el riesgo de más variantes del coronavirus, más muertes, más problemas y mayor incertidumbre".

Para ayudar en esta "recta final", Tedros anunció que la OMS ha emitido hoy un plan de asesoramiento para políticas sanitarias nacionales, "basado en las evidencias de los últimos 32 meses sobre lo que funciona mejor para salvar vidas, proteger las redes de salud y evitar perturbaciones que afecten a la economía y la sociedad".

Entre las recomendaciones, que mencionó el propio Tedros, figuran el invertir en la vacunación especialmente en grupos de riesgo, la continuidad de los test de coronavirus en laboratorio para controlar posibles nuevas variantes y mejoras en los sistemas sanitarios.

La mascarilla se queda en el transporte público

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha asegurado en el pleno del Congreso de los Diputados, a una pregunta formulada por el diputado del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Guillermo Díaz, que se va a mantener la obligatoriedad del uso de las mascarillas en los transportes públicos hasta que los expertos digan lo contrario.

Y es que, tal y como ha recordado la ministra, todas las medidas llevadas a cabo durante la pandemia del coronavirus se han aprobado a propuesta de las personas "expertas" que han asesorado, y asesoran, al Ministerio y a las comunidades autónomas.

"Estamos en una situación epidemiológica buena por la gestión realizada por el Gobierno junto a las comunidades autónomas. En toda la pandemia ha sido clave la propuesta de las personas expertas y todas las medias han contado con el consenso y se han aprobado desde la cogobernanza", ha aseverado Darias.

Crecen los hospitalizados y casos activos de covid

Los hospitalizados por covid en Galicia han aumentado ligeramente este miércoles, alcanzando los 138, de los que 132 (+2) están en unidades convencionales y seis en Uci (-1). Suben también las infecciones activas, 1.253 (27 más), pero bajan los contagios detectados en las últimas 24 horas hasta los 116, 28 menos que el martes.

Se alcanzan así los 676.097 contagiados desde el inicio de la pandemia. Por contra, se han recuperado desde que comenzó la crisis sanitaria un total de 671.051 personas, 89 más en la última jornada.

Según la actualización publicada por la Consellería de Sanidade, con datos recabados hasta las 18.00 horas de este martes, no se notifican más fallecimientos. El cómputo global continúa así en los 3.902.

En relación al número de casos activos, el área sanitaria con mayor cifra es la de Ourense, que sigue con 292, seguida de A Coruña, con 219 (+4), la de Vigo, con 191 (+12), y la de Santiago, con 181 (+3). Asimismo, hay 169 (+3) casos activos en el área de Lugo, 102 (-1) en la de Pontevedra y 95 (+7) en la de Ferrol.

En cuanto a presión hospitalaria, el área con más pacientes en UCI es A Coruña, que continúa con dos, mientras que hay uno en Lugo, Ourense, Pontevedra y Santiago. Las áreas de Ferrol y Vigo ya no tienen ningún positivo Covid en cuidados intensivos.