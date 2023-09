Llega la IA que convierte en políglota a cualquiera: de Belén Esteban a José Tojeiro

Que la inteligencia artificial ha llegado para quedarse era algo que ya se intuía desde hace tiempo, pero lo que no está tan claro son sus límites. En los últimos días se ha puesto de moda una aplicación que permite doblar un vídeo a otros idiomas manteniendo el timbre de voz original.

Sus ventajas son múltiples. Por ejemplo, traducir un mensaje a otra lengua rápidamente. Pero también se abren nuevos debates éticos sobre la IA que inciden en la necesidad de una regulación de esta tecnología.

Mientras esto no sucede, los usuarios de las redes sociales no han perdido el tiempo y ya han hecho maravillas con HeyGen.

En apenas unos días hemos visto a Messi hablando inglés, a ElXokas atreviéndose con el portugués y a Rajoy liándose en diversos idiomas. Tampoco faltan clásicos gallegos del humor viral, como José Tojeiro o Bernardino Garrido, en convertirse en protagonistas de la nueva moda viral. Y es que quién podría resistirse a escuchar al hombre que pronunció frases tan míticas como "me echaron drogha en el Cola-cao" aventurarse con la lengua de Shakespeare.

