Kailia Posey, la protagonista del meme de la niña risueña, se suicida a los 16 años

Kailia Posey, famosa en todo el mundo por protagonizar uno de los memes más empleados –el de la niña risueña–, se suicidó a los 16 años, según informó TMZ y confirmó poco después su familia.

En un primer momento, las fuentes familiares no quisieron comentar el motivo del fallecimiento de la joven, aunque finalmente, y tras ser publicado en algunos medios, la propia familia lo confirmó.

"No tengo palabras. Una hermosa niña se ha ido", publicó en redes la madre, Marcy Posey.

Kailia Posey, who became a popular GIF from her appearance on the reality TV show "Toddlers & Tiaras," has died unexpectedly at age 16, her mom says pic.twitter.com/BVtBmUrQob