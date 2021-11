El mural de la Ronda de Diego As se cuela en 'Saber y ganar'

Que el arte de Diego As traspasa fronteras es algo que en Lugo es sabido por todos. Sin embargo, el grafitero ha entrado a formar parte ya de la cultura popular española. Y si no que le pregunten a los concursantes de Saber y Ganar. Y es que el mítico concurso presentado por Jordi Hurtado ha incluido una pregunta referente al artista lucense en su edición del pasado lunes.

Elisenda Roca –que ha sustituído al no menos mítico Juanjo Cardenal como voz en off del concurso–, tras recordar que en agosto Street Art Cities seleccionó el Julio César de As como el mejor grafiti del mundo, realizó la siguiente pregunta a una de las concursantes: "Su autor es Diego As, cuyas obras adornan los muros de diversas ciudades de España. Sabría decirnos ante las murallas de qué ciudad se encuentra este impresionante Julio César?".

La respuesta de la concursante, eso sí, fue errónea, ya que ubicó el mural en Ávila. Algo que agradeció el siguiente concursante, que en el rebote supo situar perfectamente la obra en Lugo, lo que le supuso ganar cien puntos.

Seguro que a Pilar ya no se le olvida dónde puede visitar al Julio César de 20 metros.