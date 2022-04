El nutricionista Julio Basulto (1971, Barcelona) desgrana en su libro Come mierda el gran tema alimentario de nuestros días y las consecuencias de la "chatarra comestible", que provoca anualmente, solo por enfermedades cardiovasculares, 2,1 millones de fallecimientos.

La sal y el azúcar son algunos de los productos favoritos de la industria alimentaria. ¿Actúan como una droga en nuestro cuerpo?

No, pero sí sabemos que son malsanos y que nos es difícil dejar de comer, pero no tenemos ese síndrome de abstinencia que ocurre en el caso de las drogas. Está claro que es difícil dejar de comer un producto malsano porque tiene un punto de sabor que le envía a nuestro cerebro el mensaje de "sigue comiendo para ahorrar energía". Tu cerebro no sabe si eres un refugiado de Ucrania ahora mismo o si estás viviendo en un sitio donde hay mucha seguridad alimentaria. Tu cerebro lo que ve es que ese producto tiene calorías, es sabroso, tiene sal y te pide comer más. Esto se traduce en millones de fallecimientos evitables.

¿Son productos más baratos a la hora de producir?

Claro. Tú puedes comprar una palmera de chocolate de 2.200 kcal por poco más de un euro pero si con ese euro intentas comprar comida saludable, qué puedes comprar ¿100 kcal? El Gobierno debería subir los impuestos a los alimentos malsanos y bajarlos a los saludables. Está claro que sale más barato comer malsano.

Uno de los productos básicos de consumo de la población es la leche, ¿es realmente necesario tomar tres lácteos diarios?

Harvard dice que su recomendación poblacional es de 0 a 2 raciones al día. De cero... a dos. (Ríe) Cero significa que puedes no tomarlo. Máximo dos.

No es indispensable...

No. De hecho, no hay ningún alimento indispensable. La leche materna sí, eso es insustituible. ¿Es recomendable tomar fruta? Sí. ¿Es imprescindible? No. Tú puedes vivir sin fruta y tener una vida sana, pero no puedes vivir una vida sana si no tomas ningún alimento de origen vegetal. Pero el consejo no es "come fruta", sino sigue una dieta basada preferentemente en alimentos de origen vegetal poco procesados. La leche no es vegetal. ¿Es imprescindible la leche? No. ¿Es tóxica? No.

No es indispensable la leche a diario; y deberíamos eliminar los embutidos, que se vinculan con el cáncer de colon

¿Se come demasiada carne?

Por supuesto. En España, hay un excesivo consumo. Hay que disminuirlo, sobre todo el de carne roja como el cerdo, la ternera, el caballo, el cordero... No deberíamos tomar más de 300 gramos a la semana, y estamos tomando cerca de 500. ¿Significa que no hay que tomar nada? No, solo que hay que disminuirlo. La carne no es necesaria. Sí que deberíamos no tomar nada, o casi nada, de carnes procesadas, como embutidos y fiambres. Esto es lo que dice el Fondo Mundial de Investigación del Cáncer o lo que dice la OMS, porque su relación con el cáncer de colon es muy fuerte.

Hay muchos mitos pero ¿cuál es el que más gracia le hace?

(Ríe). El que intenta hacer creer que el alcohol es bueno para la salud. En la página 223 de ‘Come mierda’ hay una lista de medios como El País, La Vanguardia, Time... que publicaron que el vino ejercita más el cerebro que un sudoku, o que el alcohol es bueno para aprender idiomas. Si se dice esto, que no es verdad, también habría que decir que el alcohol es una sustancia potencialmente adictiva y que solo un consumo bajo o moderado causa ya 100.000 cánceres cada año en Europa.

Mucha gente come sano de lunes a viernes, pero sábado y domingo no perdona las copas en su día de descanso alimentario.

Eso es como si yo trato muy bien a mi pareja de lunes a viernes pero el sábado y el domingo le insulto, le falto el respeto, me voy con otras y le pego, ¿tú crees que compenso? Pues esto es igual.

¿Crea adicción la comida basura?

No creo que sea adictiva. El concepto adictivo se aplica a las drogas y en el ámbito científico se ha discutido mucho si el azúcar lo es, pero en ningún caso es adictivo.

La publicidad juega un papel clave en la mala alimentación.

La publicidad alimentaria no solo utiliza estrategias para que nos llegue la publicidad de lo malsano, también utiliza herramientas para que nos bloquee la publicidad de estilo de vida saludable. Si te fijas, publicidad de productos saludables casi no hay. La inversión en estos casos es un millón de veces inferior y menos brillante.

Con un euro puedes comprar una palmera de chocolate, pero ¿qué alimento saludable se adquiere por un euro?

¿Por qué no se hace nada a nivel legislación en España?

Porque te enfrentas a una sociedad que no es consciente de la importancia de unos buenos hábitos y que le cuesta cambiarlos. Si tú pones un impuesto a las bebidas azucaradas, como ha ocurrido en Cataluña, buena parte de la población pondría el grito en el cielo.

En el libro Come mierda dice que comer mata más que fumar. ¿La industria alimentaria y la tabacalera funcionan igual?

Las estrategias de las grandes tabacaleras son las que están utilizando ahora las industrias alimentarias. De hecho, lo dijo en su día la doctora Margaret Tchan, ex directora general de la Organización Mundial de la Salud. No se toman medidas políticas eficaces por culpa de la presión de los grandes lobbies.

Desde hace unos años, los paquetes de cigarrillos incluyen una imagen desagradable junto a un mensaje que alerta de las consecuencias de fumar. ¿Por qué esta estrategia no se lleva a los productos ultraprocesados?

Es muy simple: porque funciona. Por eso no se hace, porque está demostrado que funciona. Y que funcione significa que disminuyen las ventas de ese producto.

¿Cuál sería el etiquetado perfecto para estos productos?

Para poner las advertencias sanitarias en los productos, en Chile, por ejemplo, utilizan un sello negro que te dice que ese producto tiene "exceso de azúcar". Pero, ¿crees que eso lo va a permitir la industria alimentaria? No.

Come mierda, ¿por qué?

La palabra "mierda", según una de las definiciones de la Rae, se utiliza para algo que sea mal hecho o de mala calidad. Se trataba de poner en un título algo que está ocurriendo constantemente y que no estamos viendo. Un imperativo que estás recibiendo para empeorar tus hábitos. Es como el agua que rodea a los peces. Es un mensaje que por tierra, mar y aire las Big Food nos bombardea. La calidad nutricional del 32% de las calorías que tomamos los españoles es nefasta.