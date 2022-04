Julia Otero: "A la próxima te doy una hostia"

Julia Otero fue este domingo la invitada de Lo de Évole, en el que desgranó varios de los momentos más impactantes de su trayectoria, algunos buenos y otros que no lo fueron tanto.

La monfortina relató a Jordi Évole cómo sufrió acoso por parte de un director del cuál no quiso revelar el nombre. Otero narró cómo, en una ocasión, este hombre se levantó de su mesa, se acercó a ella y le puso la mano encima de la rodilla. "Me dijo: no seas tonta", explicó la periodista.

"Le pegué un manotazo y le contesté: De ese lado eres mi director, pero si cruzas ese camino y te pones aquí, a la próxima, te prometo que te doy una hostia", aseguró.

"Como me vuelvas a tocar, te doy una hostia". @julia_otero y el acoso. #LoDeJulia pic.twitter.com/4mXcY4SdYV — Lo de Évole (@LoDeEvole) April 24, 2022

VOX. Julia Otero tuvo también palabras para responder a Jordi Évole, cuando este le preguntó qué le parecían las mujeres que votan a Vox.

La monfortina, puntualizando que cada persona es libre de votar a quien quiera, recomendó a estas mujeres que "miren bien el programa": "Por ejemplo, de todas las necesidades que tiene Castilla y León, hay solamente dos cosas que piden nada más empezar: que se derogue la Ley de Violencia de Género, que no se puede hacer porque es estatal, y la Ley de Memoria Histórica. Si pudieran, nos meterían en casa", indicó.

“Afortunadamente, hemos educado a nuestras hijas para ser feministas”. Y le podríamos quitar el entrecomillado. #LoDeJulia pic.twitter.com/GGM8BrhpiB — Lo de Évole (@LoDeEvole) April 24, 2022

Otero también habló del cáncer que sufrió, y que la tuvo apartada de la radio durante meses. "Estos meses he tenido más tiempo, pero lo he usado para mirar hacia adelante y no hacia atrás", dijo.

"La nostalgia es del futuro que has imaginado y has soñado, no del pasado", añadió.