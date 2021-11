Julia Otero: "A estas alturas no tengo ni una sola célula cancerígena"

Julia Otero ha anunciado que evoluciona favorablemente del cáncer: "A estas alturas no tengo ni una sola célula cancerígena".

La monfortina, eso sí, se ha mostrado cautelosa y ha expuesto la dificultad de vivir con las secuelas que le han dejado tanto la enfermedad como su tratamiento.

"Tengo una neuropatía periférica en las manos y en los pies que hace prácticamente no tenga sensibilidad. Es decir, id con cuidado conmigo porque no tengo tacto. En vez de cinco sentidos, me quedan cuatro en estos momentos", bromeó Otero durante una entrevista concedida a Catalunya Radio.

"Hay cosas muy molestas, pero estoy bien, estoy viva y estoy con ganas", añadió la periodista monfortina, que mostró mucha cautela, a sabiendas que las posibilidades de recaída siempre están ahí: "Ya sabemos que el cáncer es una espada de Damocles que dura cinco años como mínimo. Por lo tanto, soy siempre muy prudente".