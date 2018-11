Julia Otero rechazó ser la primera presentadora de 'Gran Hermano'

Julia Otero tuvo la oportunidad de ser la primera presentadora de Gran Hermano. Según reveló la periodista monfortina a la revista Lecturas, rechazó la oferta de los creadores del programa para conducir el espacio, que lleva ya 18 años en antena.

"Me tuvieron toda la tarde enseñándome vídeos de Gran Hermano de Holanda. No me creí lo que estaba viendo. Y dije: 'No, no lo haré'. Me hubiera muerto de vergüenza", contó la presentadora de Julia en la Onda.

Tras la negativa del Otero, la productora optó por Mercedes Milá —que presentó el reality en su primera edición y desde 2002 hasta 2015—, Pepe Navarro —conductor de la segunda entrega— y Jorge Javier Vázquez —de 2016 en adelante—.