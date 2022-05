Julia Otero desmiente que Aznar fuera el responsable de su despido de Onda Cero en 1999

Julia Otero protagonizó el último programa de la temporada de Lo de Évole. La periodista monfortina, que hace una semana denunció ante Évole que sufrió un caso de acoso por parte de un director, desmintió en LaSexta que Aznar estuviese detrás de su despido de Onda Cero en el año 1999.

La radio de Julia era el programa líder de las tardes por aquel entonces, pero un cambio de dirección en la compañía propició el despido fulminante de Julia Otero. El runrún popular decía que José María Aznar, molesto por las críticas de la locutora, había sido el responsable, pero la monfortina lo desmintió.

"Yo creo que no fue el Gobierno, me lo demostró Álvarez Cascos, que era vicepresidente. Me llamó al día siguiente de que me hubieran despedido, me citó en Moncloa, para que constará que yo había estado en el palacio de la Moncloa, para decirme que estaba completamente en desacuerdo", explicó Otero.

La periodista también habló sobre su ideología política, y se definió de izquierdas "por puro egoísmo": "Yo quiero vivir tranquila. Colgarme el bolso, salir de mi edifico e irme a cualquier calle sabiendo que puedo pasear, y eso se hace redistribuyendo la riqueza".

Lo de Évole se despidió "hasta el año que viene" con una sorpresiva reunión de El último de la fila, que regresó por un día para recordar su primera actuación en La luna, el programa de televisión que presentó Julia Otero en los años 90.