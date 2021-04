La jueza del tarot se casa con su asistente 

María Jesús Díaz, conocida como la jueza del tarot, dejó atrás la polémica que la ha acompañado en muchos momentos para vivir su día más feliz el pasado 9 de abril. Esa fue la fecha elegida por la magistrada y el que en Lugo era conocido como su asistente para darse el "sí quiero" en una ceremonia civil en A Coruña.

Ambos acudieron con sus mejores galas: un vestido rojo con estola de terciopelo para ella y un llamativo traje tornasolado para él.

María Jesús Díaz, que ahora es la responsable del juzgado de Violencia de Género de A Coruña, compaginó durante años sus tareas como jueza de Vigilancia Penitenciaria en Lugo con la labor de echadora de cartas.

Cesó de su puesto en la capital lucense en junio de 2019, dos años y medio después de haber llegado a la ciudad para hacerse cargo del juzgado, y dejó tras de sí un buen puñado de polémicas. Y es que, aunque saltó a los medios de información por dedicarse a leer el tarot en una consulta que tenía en su casa, su actividad se vio envuelta en la polémica mucho antes, por algunas de sus decisiones y enfrentamientos con el presidente de la Audiencia Provincial, por ejemplo.

'FIRST DATES'. Queda atrás también su decisión de buscar el amor a través del programa de televisión First Dates, para el que grabó un vídeo de presentación hace casi dos años que se hizo viral entre los lucenses, aunque finalmente no participó en el espacio presentado por Carlos Sobera. En el vídeo aseguraba que aparentaba "muchos menos" años de los 56 que marcan su DNI y dejaba claro el tipo de hombre que quería encontrar en el programa.

Aunque la productora de First Dates encontró match para María Jesús Díaz, ella misma llamó para aplazar el programa por motivos personales, según informó la productor, Warner Bros.