Juanjo Cardenal: "Salí por imperativo legal de la tele, estoy orgulloso de mi trabajo"

Juanjo Cardenal dice adiós a la televisión, pero su voz jamás podrá olvidarse.

Estudió Filosofía y Arte Dramático. Usted de joven, ¿a qué quería dedicarse?

Quería dedicarme a hacer teatro. Ya con 10 años, en la fiesta del colegio me elegían a mí para que recitara y le cogí el gustillo. Hice teatro independiente y cuando entré en televisión ya lo dejé. Hace unos pocos años lo volví a retomar y monté tres monólogos.

¿Cómo fue la vuelta a los escenarios?

Muy gratificante. Además no tenía que vivir del teatro, por lo tanto me importaba muy poco que viniera una persona o 35. La verdad es que el teatro era pequeñito y se llenaba, pero no dependía del éxito de taquilla.

¿Cuáles fueron sus inicios en el mundo de la televisión?

Después de dejar la radio decidí intentarlo y llamé a la puerta de Televisión. Me recibió el director y después de la entrevista me dijo que ya me diría algo. Al cabo de una semana me llamó y me dijo que iban a empezar un programa en el que creía que yo podía entrar. Inmediatamente dije que sí y entré en Si lo sé no vengo.

¿Cómo recibió la oferta de trabajar de voz en off y no en otro puesto?

Yo me quedé con la primera parte de la frase solamente, "vas a trabajar", y ya no me importaba lo que fuera. Si me hubieran dicho que entraba de meditorio a servir cafés al director, en ese momento seguramente le habría dicho que sí también. Lo importante de un programa es un equipo, no una persona. Lo importante es que tu cometido lo hagas bien.

¿Pensaba que Saber y ganar iba a llegar tan lejos?

No, nadie puede pensar eso, hubiéramos sido unos mentecatos. Lo normal no es que un programa dure 25 años, un programa se quema y cada vez más. Nuestro programa es diario, durante 25 años, es una salvajada.

¿Cómo fue despedirse de Jordi Hurtado tras tantos años trabajando con él?

Mi trabajo en televisión termina por imperativo legal, porque se firmó un convenio en diciembre que los que teníamos la edad de jubilación teníamos que dejar la empresa y en julio tuve que salir de televisión. Así que ya está, un hasta luego, felicidades y que sigan los éxitos de Saber y ganar por mucho tiempo.

¿Se va del programa con un buen sabor de boca?

Sí, indudablemente, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo tengo un cariño inmenso a Saber y ganar por muchas cosas. Primero porque en esos 25 años todo lo que me ha pasado en mi vida está relacionado con el programa, ha sido mi centro de actuación, mi dedicación fundamental.

A Elisenda Roca, su sutituta, ¿le ha dado algún consejo?

Le he dado mucho cariño y ningún consejo. Le he dicho solamente que lo disfrute, que se lo pase muy bien, que se acerque a mi micrófono como si fuera mi hijo y que lo cuide. Que sea feliz y que lo haga como ella sabe.

¿Cómo se siente al haber formado parte de un programa que ha hecho historia?

Estoy satisfecho y orgulloso de haber hecho el trabajo bien, y si alguien cree que no me merezco el adjetivo de bien entonces le diré que no lo sabía hacer mejor. Yo he puesto todo mi empeño cada día en que el programa saliera como yo creía que podía salir y que no fuera porque yo no ponía esfuerzo y cariño.

¿Tiene algún proyecto a nivel profesional a partir de ahora?

No, me lo tomo con mucha calma. Estoy abierto a todo, pero ahora dedicarme íntegramente a una cosa no, tengo muchas ganas de correr, tengo familia y quiero disfrutar de mi tiempo para mis cosas. Estamos preparando una web personal, que será mi contacto con las redes donde empiece a conformar otro universo desconocido para mí.

¿Publicará alguna obra suya?

Mi poesía sólo la conoce mi familia, pero igual la camuflo y digo que es un anónimo, no lo sé. Va a tener muchas facetas, todo lo que se me ocurra irá apareciendo.

¿Su voz la reconoce gente por la calle?

Alguna vez he estado en una tienda y el tendero me ha dicho: "ya sabía yo que esa voz era conocida". Me da un poco de corte, pero me parece gracioso.