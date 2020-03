Juan Jesús Gestal: "No se está exagerando. Hay que aislarse"

¿Cuál es su previsión para la evolución de la propagación del Covid- 19 en España? ¿Y en Galicia?

De momento, en España la epidemia está empezando, con diferente afectación de las comunidades autónomas, de ahí que las medidas adoptadas hayan sido diferentes, y como tienen también consecuencias económicas deben ir adoptándose gradualmente. Galicia ha sido de las últimas comunidades en afectarse, aquí todavía está en el principio, y en los comienzos va despacio, pero enseguida veremos cómo crece cada vez con mayor rapidez el número de casos.

¿Está Galicia aprendiendo de lo sucedido en otras comunidades? ¿O vamos casi todas a la par?

Nosotros debemos aprender de los errores que otros hayan podido cometer para evitarlos. En este momento Galicia está yendo por delante de los acontecimientos en cuanto a las medidas que está adoptando el Gobierno gallego, pero el éxito de estas medidas y de otras que se adopten dependerá de nosotros, de nuestro cumplimiento de las instrucciones que se nos vayan dando en cada momento.

¿Qué diría a los gallegos a los que les sigue pareciendo que se exagera con las medidas? ¿En qué medida la responsabilidad individual es imprescindible?

Les diría que nunca en nuestra vida nos hemos enfrentado a un problema de salud pública más importante que este, y que debemos comportarnos responsablemente, siguiendo en cada momento las indicaciones que nos den las autoridades sanitarias. No se está exagerando. Es un tema serio, y de nuestro comportamiento dependerá que el daño que esta epidemia pueda causarnos sea mayor o menor.

¿Por qué desde el punto de vista de la salud pública se hacen las cosas de forma diferente en cada país? Por ejemplo, ¿si China fue más rápida en cerrar lugares con brotes identificados y ahora sus casos están bajando convendría reproducir milimétricamente sus medidas?

Para los gobiernos la salud es lo prioritario, pero también tienen que atender a la economía, que, aunque ocupa un segundo lugar en cuanto a prioridad, no se puede dejar de lado. Por eso la adopción de las medidas se va haciendo gradualmente para proteger la salud de la población dañando lo menos que se pueda la economía. De ahí las diferencias que vemos en las medidas que se toman en uno u otro lugar que dependen de diferentes situaciones epidemiológicas. China nos ha prestado un gran servicio a todo el mundo retrasando con un gran esfuerzo, sacrificio y coste económico la difusión de la enfermedad, permitiéndonos a los restantes países prepararnos.

¿A qué otra epidemia se parece esta? ¿Reconoce su similitud con la llamada gripe española?

No hemos vivido otra epidemia igual. Lo que sabemos de la gripe española es que fue terrible. Entonces no se tenían los conocimientos ni los medios de tratamiento de sostén y apoyo externo de órganos que tenemos actualmente. No es comparable.

¿Aprendemos verdaderamente de cada epidemia o repetimos errores?

Los seres humanos acostumbramos a tropezar varias veces en la misma piedra. Yo confío en que todos los ciudadanos tomemos este asunto en serio y cumplamos con rigor lo que se nos indique que debemos hacer en cada momento. En este momento lo que hay que hacer es disminuir las relaciones sociales, aislándonos en nuestras casas, y no saliendo de ellas más que para lo imprescindible, quien deba hacerlo. El resto de las medidas, son las distancias de uno o dos metros; la frecuente higiene de manos e higiene respiratoria al toser, estornudar o sonar los mocos; no darse besos ni tocarse, y una buena limpieza de superficies y locales.

¿Cuál es su principal temor ante este nuevo virus? ¿Cuál es el dato conocido o la medida tomada o aún por tomar que le tiene más inquieto?

El principal temor es que no consigamos aplanar la curva de casos y se sature el sistema sanitario, fundamentalmente las Uci que son el cuello de botella, dado que hay un porcentaje de pacientes graves y críticos que precisan recibir tratamiento en ellas durante bastante tiempo. Nuestro SNS debe poder atender a los pacientes con Covid- 19 y a todos los pacientes con otros problemas, como hasta ahora. El que no se bloquee dependerá en gran medida de como sea nuestro comportamiento.

¿Nos quedaremos con el Covid-19 para el otoño que viene?

No sabemos si se quedará con nosotros. Otros coronavirus como los cuatro que producen el catarro común quedaron como virus estacionales, sin embargo, el SARS se consiguió que desapareciera, y el MERS va camino de desaparecer también.