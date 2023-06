Juan Bola: "Vivimos en la ignorancia y domesticados"

Apunta que el 90% de los productos del supermercado no existían hace 50 años y hoy son tan básicos como innecesarios. En el libro Nutrición evolutiva, Juan Bola desmonta modas y propone retomar hábitos ancestrales de vida y alimentación.

Su libro desmonta los hábitos alimenticios de media humanidad.

De media no, porque están surgiendo con fuerza el ayuno y las dietas bajas en carbohidratos, pero sí de una gran parte. Defiendo una filosofía nutricional que se pregunta cosas, porque las pautas de alimentación están marcadas por interés industrial, no por razones fisiológicas del ser humano.

Demuele la pirámide nutricional.

La pirámide nutricional aparece en los países escandinavos durante una fuerte crisis económica, cuando la gente no podía alimentarse y había que proponerles opciones accesibles para ellos. Después la agencia de alimentación de Estados Unidos la copia e introduce en la base los cereales porque le interesa. Hoy en día está demostrado que los lácteos son innecesarios para el ser humano y que los vegetales no son imprescindibles. La pirámide incluso introduce alimentos ultraprocesados, azúcares, que son muy nocivos. Está hecha para que la industria venda. La pirámide correcta debe tener en cuenta nuestra historia como género homo, no solo los últimos 100 años. Nuestra genética se remonta a 40.000 años atrás y la base de la alimentación del homo sapiens eran los productos de origen animal.

Esos ancestros vivían menos.

Porque no tenían hospitales ni medicamentos. Realmente no sabemos con exactitud cuánto vivían. Quién sabe si a los mayores los quemaban al morir y por eso no quedan restos. Esperanza de vida no es igual que longevidad de la especie.

Volver al cazador-recolector no es posible. Hay que adaptar la idea.

La especie humana está domesticada. Hay que volver a ser más animales, estar en contacto con la naturaleza, con el sol que nos regula los ritmos circadianos, y llevar una alimentación acorde con nuestra genética. En un mundo tóxico donde está contaminada hasta la lluvia hay que intentar minimizar la exposición a los elementos nocivos. Es tan simple como utilizar una cuchara de madera para remover en lugar de una de plástico o sustituir la sartén de teflón, que está demostrado que es un disruptor endocrino, por una de hierro.

En su libro habla de alimentos demonizados injustamente.

Demonizados u olvidados. Antes se comía el animal del morro a la cola y de cada parte se asimilaban distintos nutrientes. Hoy nos quedamos solo con el músculo y despreciamos partes con mucho valor nutricional, como las vísceras. Por ejemplo, el hígado es uno de los alimentos que más nutrientes tiene. En los huesos, la piel o los callos está el colágeno, una proteína muy necesaria para equilibrar otro tipo de proteína que asimilamos con el consumo de músculos. Si no hay ese equilibrio aumenta el riesgo de cáncer, de trombosis, de inflamación. Y con la fruta igual. El limón tiene vitamina C, pero cuando llega a tu casa lleva cuatro meses recolectado y ya se ha degradado.

Sostiene que nuestros hábitos alimentarios tienen bases erróneas.

Hacemos cinco comidas al día y tenemos deficiencia nutricional, hay anemias a patadas. Estamos comiendo alimentos con pocos nutrientes y debemos apostar por los de alta densidad nutricional. Por ejemplo, el desayuno no es la comida más importante del día. Si tienes grasa acumulada hay energía suficiente y se pueden usar las reservas durante la mañana. El hábito de comer galletas, tostadas, cereales, copos de avena por las mañanas no tiene sentido. Es lo que se le da a los animales para cebarlos. Dan mucha energía, pero poco nutriente.

¿Qué propone para desayunar?

El huevo es lo mejor para empezar la mañana. Tiene de todo menos vitamina C.

¿Un desayuno sin leche?

Hay más calcio en un caldo de huesos o en unas sardinas con alguna espina. Incluso se puede comer parte de la cáscara del huevo, que tiene un 95% de calcio, fósforo y magnesio. Hay falsas creencias muy extendidas. Las espinacas también tienen calcio, pero el ser humano solo absorbe el 5%, como el hierro de las lentejas, porque las plantas tienen mecanismos de defensa para que esos componentes regresen a la tierra en forma de heces. El hierro de los vegetales no está en la forma óptima para que lo asimilemos, pero el de la carne sí.

Pero frutas y vegetales hay que comer.

Debemos adaptarnos a la temporada. Comer mangos todo el año no es inteligente. La tierra produce en cada época del año lo que el cuerpo necesita. Por ejemplo, las frutas azucaradas llegan en otoño para que el cuerpo se prepare para el invierno, para que haga reservas de grasa para soportar el frío. Hay que huir de las modas. Por ejemplo, en Andalucía están arrancando olivos en plena crisis hídrica para plantar aguacates porque tienen grasas saludables. ¿Qué pasa con la grasa de la aceituna y el aceite de oliva? Estamos domesticados y preferimos vivir en la ignorancia.

Defiende la exposición al frío y el ejercicio de fuerza. Su método es para valientes.

Hay que hacer ejercicio y caminar no cuenta porque eso es la actividad normal. Toda la historia se ha hecho ejercicio de fuerza y si ahora llevamos una vida sedentaria hay que compensar esa carencia con las pesas. Y con respecto al frío, hay estudios que avalan los beneficios. La exposición debe ser gradual si no estamos acostumbrados, pero mejora el sistema inmunológico. En mi casa hay siete grados de temperatura en las noches de invierno y es cuando mejor duermo. Me ducho en agua fría y nunca me pongo malo.