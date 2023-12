Una joven de Galdakao, en Vizcaya, se tragó un cepillo de dientes cuando trataba de sacarse una loncha de jamón de pavo con la que se había atragantado. La historia de Haizea, que tiene 21 años, se hizo viral este fin de semana en las redes sociales, donde muchos no daban crédito a sus palabras. Pero ella compartió imágenes del parte médico y del propio cepillo que acabó en su interior.

"Comí una loncha y se me quedó atascada, me estaba ahogando, no podía respirar", explica la joven vasca en un vídeo en TikTok, que continúa así narrando lo sucedido: "Al ver que el trozo de jamón no salía cogí lo primero que pillé, este cepillo, e intenté metérmelo para sacar el jamón. Estaba desesperada. En ningún momento pensé que iba a tragármelo".

Su historia todavía guarda un par de giros. En el hospital estuvo esperando en un box tres horas a ser operada para que diese tiempo a hacer la digestión. Y lo más sorprendente es que el cepillo ni le hacía daño ni le impedía respirar. "Como no me molestaba y podía respirar, estuve tres horas esperando a que me hiciesen la operación”, explica.

La intervención duró 40 minutos en los que ella estuvo sedada. Salió bien y al final todo quedó en un susto.