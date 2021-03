José Ramón de la Morena anuncia que deja la radio

José Ramón de la Morena, uno de los principales comunicadores en la radio deportiva española, dice adiós a las ondas. Desde los micrófonos de Onda Cero, y al término de su programa nocturno El Transistor, el popular periodista se despide de la radio tras una exitosa trayectoria profesional.

"Esta profesión es muy bonita, pero la élite es muy cara. La vida me ha hecho un guiño ahora que antes no pude disfrutar. Quiero recuperar los momentos perdidos. He contestado a la dirección de Onda Cero que tras esta temporada no seguiré. No puedo seguir volviendo a casa a las tres de la madrugada... domingos y festivos", afirmaba en antena.

De la Morena (Brunete, 1956) inició su andadura radiofónica hace justo 40 años, desde que en 1981 se incorporase a la Redacción de Deportes de la Cadena Ser.