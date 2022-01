UNO DE LOS rostros más reconocibles de Telecinco, el periodista Jorge Javier Vázquez, asegura que tiene "muchas ganas de vivir; no estoy quemado".

Se subió de nuevo a las tablas, esta vez las del teatro Reina Victoria de Madrid, para protagonizar la comedia Desmontando a Séneca, una obra que compaginará con sus compromisos televisivos. "No tengo pensado dejar la tele", ha dicho.

"Cada día aprendo más cosas de Séneca", explicó en una entrevista Jorge Javier Vázquez, quien aseguró que tiene muy presente la frase del filósofo: "A vivir hay que estar aprendiendo toda la vida".

"Una reflexión que me da paz y tranquilidad, porque en algún momento de la vida nos fustigamos y nos flagelamos, pensamos que fallamos", señaló Vázquez, quien aseguró que "vivir es complicado", y "te lo digo yo que me ha ido muy bien en la vida", añadió.

Cumplidos los 50, el presentador hace balance y asegura que con la edad ha aprendido a dejar de plantearse grandes expectativas, "prefiero estar en el día a día y disfrutarlo, no angustiarme con cosas a largo plazo".

"Tengo muchas ganas de vivir, no estoy quemado, tengo mucha curiosidad", añadió Vázquez, licenciado en Filología Hispánica y con dos grandes pasiones: la escritura y el teatro.

Hasta el próximo 13 de marzo, Jorge Javier Vázquez (Badalona, 1970) compartirá con el público no solo algunas anécdotas personales y profesionales, sino también las reflexiones que el filósofo romano Lucio Anneo Séneca plasmó en su obra De la brevedad de la vida para realizar un monólogo en tono de comedia sobre "qué es la vida".

Es una comedia donde se combina la personalidad de Jorge Javier Vázquez con las enseñanzas morales de Séneca, todo a ritmo de proyecciones, música, filosofía y mucho humor. "Y con la que he aprendido que no se puede disponer del tiempo como nos gustaría, en cualquier momento aparece algo y se nos desbarata", reza Jorge Javier sobre sus propias reflexiones.

Dirigida por Juan Carlos Rubio, Desmontado a Séneca es una pieza teatral oportuna para los tiempos que corren.

"Con la pandemia nos hemos dado cuenta de que los pensamientos de Séneca tenían mucha vigencia, que tomaban más significado", explicó.

"Feliz" con su estreno en Madrid, el presentador, que en el año 2015 ya presentó la obra de teatro La vida iba en serio, dice que una de las frases de Séneca que más le gusta es: "A vivir hay que estar aprendiendo toda la vida".

"A Séneca pocas cosas se le pueden rebatir y me aplico consejos como vive de inmediato, no pierdas el tiempo imaginando otras vidas, porque el imaginarlas te lleva a no disfrutar la propia", señaló.

Reconoce que el filósofo clásico, uno de los padres del pensamiento occidental, tenía claras y sencillas recomendaciones para llevar una vida mejor y no malgastar el tiempo, "pero a mí me encanta perder el tiempo, no hacer nada".

Presentador, escritor, productor y actor, compagina el teatro con sus trabajos en televisión al frente de los programas Sálvame o Sábado Deluxe, además de conducir galas de reality shows. Ante este panorama tiene claro que por el momento no tiene pensado "dejar la tele", aseguró.