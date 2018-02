Joaquín Reyes se convierte en Carles Puigdemont, "el Gandhi con pelazo"

El cómico Joaquín Reyes se convirtió de nuevo en Puigdemont en El Intermedio con el sketch que alertó el pasado jueves a un vecino de Torrejón de Ardoz, y que casi le cuesta la detención al cómico manchego. En él parodia al político, un "Ghandi con pelazo", que "más que en el exilio, está en un Interrail".

"¡Qué dura es la vida en el exilio! Aunque en realidad es un Interrail", ironiza Reyes en esta pieza para su sección Zanguangos del programa de LaSexta, rodada en el Parque Europa de Torrejón de Ardoz (Madrid). Allí, el cómico manchego ondea una estelada frente a la réplica de la famosa estatua Manneken Pis de Bruselas, ciudad desde la que el "presidente 130 de la Generalitat" no tiene pensado trasladarse pronto a España. "Vamos, que puedo volver en cualquier momento. También os digo que no va a ser pronto, porque me he pillado un chollo en 'elidealista', bueno, una mansioncita en Waterloo", dice en el sketch Reyes, al ritmo de la icónica canción de ABBA.

Donald Trump, Manuela Carmena, Soraya Sáenz de Santamaría y Nicolás Maduro son algunos de los dirigentes que Reyes ha versionado en la sección del programa presentado por El Gran Wyoming, pero fue esta imitación de Puigdemont la que alertó a un vecino de Torrejón de Ardoz el pasado jueves. Según informó entonces el portavoz de la policía, "un señor mayor" llamó al 091 porque veía "a mucha gente con banderas catalanas y gritando", junto a quien parecía ser el expresidente catalán, huido de la Justicia en Bruselas.

VÍDEO @El_Intermedio | Joaquín Reyes @enjutomojamuto como Carles Puigdemont: "Soy el quinto beatle aunque para el Gobierno soy más Yoko Ono, pero eso no, yo no tengo culo carpeta" https://t.co/vkOxKovQTY — laSexta (@laSextaTV) 28 febreiro 2018

Al llegar la patrulla, que siempre acude ante una llamada al 091, se percataron de que era la grabación de un programa de televisión y se marcharon del lugar sin identificar a nadie. "La verdad es que visto de lejos daba el pego. Era tal cual: el pelazo, la mirada épica... Pero tanto como para llamar a la policía...", se reía el cómico el día de la confusión, en la que, según dijo, pasó "sustico" porque él estaba con sus "chuminadas manchegas".