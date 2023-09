Jenaro Castro: "Campos era una periodista de raza, con mucho genio y muy feminista"

Si algo recuerda el periodista Jenaro Castro (Lugo, 1961) de sus comienzos en la televisión eran sus ganas de aprender en un sector "donde todavía estaba prácticamente todo por inventar". Con esa ilusión aterrizó en TVE, y allí tuvo "el privilegio" de coincidir con "los pioneros del audiovisual", entre ellos, "la inolvidable" María Teresa Campos.

"El vínculo entre ambos fue Jesús Hermida: ella era una de sus chicas y yo, uno de sus chicos", rememora el veterano periodista. En aquellos tiempos, Castro presentaba Los informativos, "un espacio serio que contrastaba con el Pasa la vida que conducía María Teresa". Por eso, "que una estrella como ella, con su temple y con su gracia, con su inconfundible acento malagueño, me diera paso —Cuéntanos algo alegre, Jenaro, me decía—, era todo un subidón de adrenalina y me aclimató, sin duda, mi llegada a la televisión". De ella, el lucense añora sobre todo "su naturalidad y su calmosa tranquilidad ante las cámaras". También "su olfato" periodístico para escoger los mejores temas y su capacidad en la Redacción para organizar a su equipo "de forma rápida y muy eficiente".

Campos empezó con 15 años en la radio y se abrió paso, "a golpe de profesionalidad", en los mejores espacios televisivos. "Mamó el periodismo desde abajo y se convirtió en un referente a la altura de otros pioneros del audiovisual, como Jesús Hermida, Ana Rosa Quintana o Iñaki Gabilondo".

En TVE, fue una compañera "muy querida", de la que todos querían aprender. "Era una periodista de raza, con mucho genio, eso sí, porque le apasionaba lo que hacía, le importaba de verdad", asegura Castro. "Además, era muy feminista y muy reivindicativa; no se callaba ante lo injusto".

En 2015, recibió la Antena de Oro por su trayectoria periodística, en cuya ceremonia de entrega, Castro tuvo la oportunidad de volver a compartir algunos recuerdos con ella y constatar como seguía siendo "una de las mejores periodistas de este país y un referente para todos los que vengan detrás".

Profesional intachable, se convirtió en el "mejor ejemplo" para sus hijas, Terelu y Carmen, quienes aprendieron de su mano los secretos de la profesión y acabaron por convertirse en sus "dignas sucesoras".

Camino del tanatorio, "en un día triste", Castro recordaba este miércoles como 2maestra y amiga de la profesión" a quien ya será "la eterna reina de las mañanas".