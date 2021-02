Jenaro Castro entra el Consejo de Administración de RTVE

El polense Jenaro Castro Muiña pasará a formar parte del Consejo de Administración de RTVE después de que el PSOE, PP, Unidas Podemos y RTVE alcanzasen un acuerdo sobre la conformación para la dirección de la corporación de radio y televisión públicas.

El periodista entró en TVE en 1990. Desde entonces, ha sido editor y presentador de los telediarios en diferentes momentos y en 2012 fue nombrado director de informativos no diarios de TVE, así como director y presentador del programa Informe semanal, puesto que ocupó hasta agosto de 2018.

En su comparecencia dijo que TVE no debía ser "un campo de batalla política, sino el punto de encuentro del servicio público, la pluralidad objetiva y la democracia", y que RTVE no podía ser "un pozo de gasto sin fondo ni criterio" y que no debía demonizar la producción externa si aporta calidad a precio de mercado.

Figura en el puesto 38 de la lista de los expertos.