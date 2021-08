Jazmín Abuín: "La gente necesita reírse y la comedia es algo terapéutico"

Ha titulado su monólogo Keep calm and be riquiña.

Este proyecto tiene mucho de mí misma. También hay en él mucho de Galicia y mucho de cómo nos ven en Madrid, de los estereotipos. Madrid es un sitio en el que, cuando llegué, escuché cosas como: "¿Eres de Vigo? ¡Qué bonito todo eso! Yo veraneaba de pequeño en Oviedo". A mayores, como yo me he criado entre dos culturas, porque mi madre es canadiense, hay mucho de ese choque. Así que me río de lo que suponía para mí criarme con una madre que, en vez de perseguirme con la zapatilla, me dejaba un post-it con una carita triste.

¡Vaya mezcla esa suya: gallego-canadiense!

Yo siempre digo que los dos lugares más riquiños del mundo son Galicia y Canadá. Pero sí, ya ves. Al final lo que cuento aquí es mi vida desde un punto de vista cómico. Estamos en un momento en el que la gente necesita reírse. Y mucho. Al final, la comedia es algo terapéutico. Para mí lo fue. En esto del humor empecé compartiendo vídeos sobre todo lo que nos estaba pasando. La gente empezó a verlos. Y como parecía que las producciones teatrales no acababan de arrancar...

Se lanzó a escribir un monólogo propio.

Porque también soy periodista, aparte de actriz y cantante, aunque la verdad es que tenía un poco abandonada mi faceta como escritora. Y ahora no me quito de encima la sensación de 'por qué no habré hecho esto antes'.

¿Ha sido entonces una buena experiencia?

Yo estoy muy contenta. Porque lo que tiene esta profesión tan preciosa es que a veces es un poco dura. Acabas dependiendo de otras personas. No se trata tanto de hacer un buen casting o un mal casting. En que te cojan influyan mil factores. Siempre estamos sentados esperando a ver si suena el teléfono. Es un privilegio depender de ti misma para poder trabajar y tirar hacia adelante.

Keep calm and be riquiña podría ser un lema para una chapa. ¿Rodeados de haters como estamos se puede apostar por el riquiñismo?

¡Por supuesto! ¡Y ya he hecho chapas! (ríe). A la gente que nos dedicamos a la cultura nos dan un altavoz y ese altavoz se puede usar para hacer el bien. Yo lo intento. Por ejemplo, un euro de cada entrada de mi espectáculo se destina a un comedor social con el que he trabajado personalmente, Plaza Solidaria, del barrio de Lavapiés.

Pero reconocerá que a veces es complicado ser riquiña según con quién.

A ver, no se trata de ser Mr. Wonderful. No es eso. Yo lo que digo es que cuando tienes la posibilidad de ver el vaso medio lleno o medio vacío, pongas de tu parte para verlo medio lleno. Evidentemente cuando te pasan cosas muy malas en la vida tienes todo el derecho a cabrearte y decir '¡esto es una mierda!'. Pero, mira, yo siempre prefiero la protesta a la queja, porque la protesta es activa y sirve para cambiar cosas y se puede hacer de muchas maneras, por ejemplo, utilizando la ironía. Vivir en la queja constante creo que no conduce a nada.

¿El humor no debe tener límites?

Yo creo que existe el derecho a hacer bromas sobre lo que se quiera igual que existe el derecho a ofenderse con ellas. Porque no a todos nos tiene que hacer gracia todo. Ahora bien, denunciar a alguien porque no te ha gustado un chiste es algo que ni se me pasa por la cabeza. Si algo no me gusta, no lo consumo. Y ya está. Por ejemplo, a mí no me gusta usar el humor que se podría considerar más bestia. Me gusta utilizar más la retranca. Pero, oye, no voy a juzgar lo que hacen los demás. Es increíble que vivamos en una sociedad en la que se habla de que un humorista pueda ir a la cárcel o ser multado. Además de ser una cuestión peligrosa esa de poner límites y de decidir quién los pone.

¿A usted qué le hace gracia?

A mí lo que más gracia me hace es la gente que se ríe de sí misma.

Algo que practica en su monólogo.

Claro. Es que es lo mejor que hay. Y te digo más: lo más sano.

Los responsables de la sala La Chocita del Loro, una referencia para los monologuistas en España, hicieron hace unos días unas declaraciones muy polémicas. "Mucho del humor que hacen las mujeres es victimista o muy feminista" o "El nivel de las cómicas que hay en España necesita un tiempo, hay que darles uno o dos años", dijeron. ¿Qué le parecieron?

Sabía que me ibas a preguntar por ellas.

¿Cómo no hacerlo a alguien que es monologuista y que se declara feminista?

¡Es que cómo no voy a ser feminista! A mí lo que no me cabe en la cabeza es que exista el 'no feminismo'. Esas declaraciones son absurdas, súper tristes y son de esas que solo se escuchan en esta profesión. Dime tú quién se atrevería en el Diario de Pontevedra a decir que no contrata mujeres periodistas porque no escriben bien. Así, en general. Es inconcebible. Sin embargo, en este caso todavía hay quien los defiende. "Humor muy feminista", dicen. ¿Pero eso qué es? Yo no sé lo que es. ¿Que hay mujeres que hacen humor hablando de feminismo? Perdona, es que llevamos toda la vida tragándonos monólogos de hombres con chistes machistas sin ningún problema, así que por que un par de cómicas hablen de feminismo en sus monólogos no me parece que pase nada. Entre otras cosas porque la cultura genera roles de comportamiento y es un espejo en el que la gente se mira. Debe ir siempre por delante, no por detrás y oliendo a rancio.