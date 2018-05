Javier Calvo, agredido en Lisboa tras ir a Eurovisión

Javier Calvo, profesor de Amaia y Alfred en la academia de Operación Triunfo, fue agredido este sábado en Lisboa, adonde acudió invitado para presenciar la final de Eurovisión.

El también actor y director narró lo sucedido en su cuenta de Twitter: "Anoche me pegó un puñetazo en toda la cara un señor de Lisboa".

