Javi Martín, expresentador de 'Caiga quien caiga', se sincera: "Intenté suicidarme"

Javi Martín fue una de las caras más visibles del programa Caiga quien caiga a mediados de la década de los 90, tras lo que desapareció de la actualidad para la mayor parte del público. Ahora, muchos años después, el presentador ha decidido relatar los graves problemas de salud mental que sufrió y que hicieron que se plantease el suicidio.

Lo hizo este viernes en una entrevista ofrecida a La Hora de La 1, donde Martín quiso contar su experiencia con el fin de que llegue a otras personas afectadas por la misma problemática. "Hola, soy Javi Martín. En 2012 caí en una depresión e intenté suicidarme. Hoy tengo la fuerza para contarlo por primera vez en televisión y espero que mi historia te sirva de ayuda", expresó.

El presentador confesó que, además de su depresión, los especialistas le diagnosticaron un trastorno bipolar. "Hasta hace nueve años yo era feliz pero la cabeza empezó a hacerme trampas y un día en el salón de mi casa una voz interior me dijo tírate por la ventana", confiesa, "hasta que una vez me apoyé en la barandilla de la terraza inclinado para tirarme".

En esos momentos delicados de su vida, Martín creyó que "nunca iba a salir de eso, pero se puede", por lo que decidió relatar su caso para que sirva de ayuda a las personas que se encuentran en una situación similar. "No puede ser que en este país tengamos 3.600 suicidios al año. La gente no sabe estas cifras. Son diez suicidios al día y, en lo que dura este programa, van a suicidarse dos personas", manifestó.

Además, considera que se debe "invertir más en salud mental": "A mí me dieron cita para dos meses en la Seguridad Social. Yo en dos meses me hubiese suicidado 60 veces. Yo pude pagarme un especialista privado pero mucha gente no puede permitirse pagar 70 o 100 euros por cada sesión".