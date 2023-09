Isasaweis: "Entre esfuerzo y sacrificio está la normalidad"

Recetas de cocina recién salidas del horno, rutinas deportivas con entrenadora personal a golpe de código QR, consejos para convertir en envidiable la vida más caótica. Isasaweis está convencida de que sabe cómo mejorar la existencia de cualquiera y lo ha resumido en el libro Come de todo, entrena conmigo y cambia tu vida. La autora afirma que la profesión de influencer está hecha para ella y que disfruta siendo esa amiga que todo el mundo quiere tener.

Su libro parece como aquellos de la escuela de antaño, que contenían todas las asignaturas. Tanto enseña a hacer una lasaña como a pintarse los ojos, se convierte en entrenadora personal e incluso en psicóloga.

El libro responde al interés que detecto en la gente que me sigue. He experimentado un cambio grande, tanto a nivel físico como personal. Mis seguidores lo han notado y me preguntan cómo lo he hecho.

¿Usted ha experimentado ese cambio de vida que propone en su libro?

Sí. El tema de la nutrición y la alimentación me gusta, siempre lo he tratado. Propongo ideas sencillas, platos saludables y accesibles para cualquiera sin necesidad de pasar el día en la cocina. Con el deporte quise hacer algo similar, adaptado a todos los niveles, para hacer en casa y sin necesidad de utilizar material. En las redes ya había hablado antes de este tipo de ejercicios, pero faltaba la parte práctica, que la gente pudiese hacerlos conmigo. El libro incluye códigos QR que dirigen al lector hacia vídeos para practicar deporte conmigo en cualquier momento, cuando a cada uno le vaya bien. Da igual si disponen de cinco minutos o de media hora, hay propuestas para todos. Y en cuanto a la parte personal, intento transmitir de forma estructurada un aprendizaje de 47 años, mi forma de tomarme la vida, de afrontar los problemas, de organizarme.

Ya ha hablado de esos temas en las redes. ¿Hay algo nuevo en el libro?

Han sido dos años de trabajo para pensarlo. Aporta mucho. Las recetas son todas nuevas. Por ejemplo, he estado investigando y este año me he inventado muchas sopas. En cuanto al deporte, he tenido asesoramiento de un profesional para diseñar las rutinas e incluyo códigos QR para que el lector pueda hacerlas conmigo. Detallo las rutinas de brazos y hombros. Yo he experimentado un cambio significativo en la parte superior del cuerpo y es lo que más me pide la gente. En las redes ofrezco trucos sueltos, pero en el libro es todo más organizado y reflexionado.

Se ha hecho muy popular con sus recetas de cocina porque no demoniza ningún alimento.

La clave es no restringir alimentos. Eso genera ansiedad, el deseo irracional de lo que no se debe comer. Desde que como de todo eso no me pasa. Si un día haces un exceso y comes algo que no debes, tú lo has decidido, sabes que puedes hacerlo y tú verás cómo compensarlo. No comerlo genera más ganas.

¿Hay que ser disciplinado o su propuesta vale para un desganado?

Hay que ser disciplinado en todo en la vida, pero el límite entre esfuerzo y sacrificio está en la normalidad. El esfuerzo necesario para algo debe ser asumible. Si el sacrificio es muy complicado no es sostenible. Ir al gimnasio sin que te apetezca es asumible si luego te sientes bien.

Hay pocos influencers que se mantengan tantos años en la cresta de la ola. ¿Cómo lo consigue?

Llevo 14 años dedicada a esto y cada vez que descubro algo me ilusiona contarlo, ver los comentarios de la gente... Lo mío es vocacional. Es una profesión hecha a medida para mí. Me encanta contar y ayudar. Soy curiosa, me interesa todo, aprendo cada día. Me gusta superarme. Soy optimista, reflexiva, siempre escucho.

Y ha escrito un tratado que repasa los cuatro puntos cardinales.

Es lo que he hecho en mí. Todo lo que digo está sustentado en la experiencia propia.

Es decir, se desnuda en público, desvela sus secretos.

Es difícil exponerte a tanta gente cada día, pero es necesario hablar de todo para ayudar a quien esté pasando por algo similar. Por ejemplo, yo tuve siete abortos y conté tres a través de vídeos. Los otros no porque ya no aportaban nada nuevo. Decidí hacerlo porque cuando sufrí el primero no encontré información en las redes. Nadie hablaba de eso y me sentí sola. Pensé que contarlo podría ayudar a otras personas, evitar que se sintiesen tan solas como yo. Cuando sacas el tema todo el mundo lo ha vivido en primera persona o de cerca, pero nadie habla de ello.

Parece que sabe de todo.

Quiero ser una amiga que te cuenta cosas, no una experta. Aprendiz de mucho y maestra de nada.

Sobre la autora

► Isabel Llano (Gijón, 1976) es Isasaweis en las redes sociales. Desde 2009 es una de las creadoras de contenido españolas más seguidas. Empezó con vídeos de maquillaje y cocina y sus consejos se han ido extendiendo a todos los ámbitos vitales.

► Deporte y bienestar personal se han ido incorporando a su cartera de consejos.



Como la vida misma

► Su naturalidad para hablar de cualquier tema le ha proporcionado muchos seguidores.

► Dice que cuando alguien descubre algo que puede facilitar la vida de otras personas debe contarlo. En eso se basa para llenar de contenido sus espacios en Youtube y redes sociales. Dice que todo lo que propone está probado y responde a su experiencia personal.