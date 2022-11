Listenbourg, el país imaginario creado por un conocido tuitero francés, se ha convertido en pocos días en un fenómeno de masas, y varias empresas de este país y hasta el Partido Socialista francés se han sumado a la broma abriendo sedes allí.

Listenbourg, un estado limítrofe con España y Portugal, es un invento del conocido tuitero francés Gaspardo, que lo ha situado sobre el lugar que ocupa Galicia.

El pasado domingo, Gaspardo publicaba un meme en el que se trastocaba la geografía europea para incluir un nuevo país, bautizado como Listenbourg, como burla hacia el desconocimiento de geografía que atribuye a los estadounidenses. "Estoy seguro que los americanos no conocen el nombre de este país", escribió.

La broma no tardó en hacerse viral y, apenas tres días después, Listenbourg cuenta ya con su propia bandera, un himno y todo un equipo de gobierno dirigido por el propio Gaspardo, ahora conocido como el presidente Gaspard Hoelscher. Listenbourg ya tiene más de 28.000 seguidores en Twitter y ha creado su propia página web.

Sus seguidores, muchos de ellos de fuera de Francia, divulgan fotografías de supuestos sitios turísticos y de su rico patrimonio histórico, en el que también incluyen al mismísimo emperador galo Napoleón Bonaparte.

Los internautas no han sido los únicos en participar en este fenómeno: la empresa de repartos Deliveroo, la compañía de telecomunicaciones Free o la banca en línea Ma French Bank —propiedad de la empresa estatal de correos— también han decidido unirse al mundo de Listenbourg y aseguran ofrecer ahora sus servicios en esta nación ficticia. Asimismo, el país ha sido invitado a participar en los Juegos Olímpicos de París 2024 por el Comité Organizador.

El fenómeno también ha llegado a la política francesa: el Partido Socialista ha abierto una filial en el país, siendo "la primera fuerza política del país".

El gobierno listenburgués, sin embargo, no aceptó la entrada en la broma tuitera del político de extrema derecha Eric Zemmour. "Listenbourg es un meme de internet que no pretende conducir a la apropiación política o la toma de posiciones políticas. No apoyamos a su partido", publicaba.

Por el momento, el nuevo vecino europeo ha comenzado los sondeos para sus primeras elecciones legislativas y está en proceso de crear su propio ente audiovisual, Listenbourg Télevision, a través de la plataforma Discord.

Sin embargo, todavía no consta que haya solicitado su ingreso en la Unión Europea o Naciones Unidas, aunque tuiteros españoles y portugueses han lamentado que el nuevo Estado se haya comido parte de sus países como es el caso de Galicia.