Irene Montero responde a los rumores de infidelidad de Pablo Iglesias

Irene Montero ha sacado su lado más personal en una entrevista ofrecida a la revista Vanity Fair, donde repasó algunos de sus temas íntimos como la relación que mantiene con Pablo Iglesias o su sexualidad.

Ante todo, la ministra de Igualdad tildó de "machismo puro" la actitud de las personas que juzgan a una mujer en base a sus parejas, amigos o compañeros de militancia o partido", algo que ella misma ha sufrido en sus carnes por noviazgo con el líder de Podemos.

Precisamente sobre esa relación surgieron diversos rumores sobre una supuesta infidelidad de Iglesias con una asesora. Sobre ello Montero asegura confiar en su pareja. "Quien se inventa esas cosas no conoce nuestra vida. Cualquiera que vea nuestra rutina se reiría mucho, como les ocurre a nuestros escoltas y a la gente que trabaja con nosotros", declaró a Vanity Fair.

"A Pablo es fácil juzgarlo. No solo ha mostrado autoridad como secretario general, sino que ha sido el primer político que ha cogido tres meses un permiso de paternidad para cuidar a dos hijos prematuros mientras su compañera cumplía con sus tareas laborales", añadió al respecto de las acusaciones de "macho alfa" que recibió el vicepresidente segundo del Gobierno.

Además, la ministra se definió como "conservadora" en su concepción de la pareja. En ese punto rechazó de pleno las relaciones abiertas: "Y no lo digo como virtud. Soy consciente de que soy así y no es una de mis prioridades de transformación".

También hubo tiempo en la entrevista para hablar de su sexualidad. A la pregunta de si había tenido relaciones con mujeres alguna vez, Montero dejó una respuesta enigmática. "He probado diferentes cosas, claro... En la adolescencia, en mi juventud… Pero siempre me he sentido heterosexual", sentenció.