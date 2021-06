Montero critica la ovación a Plácido Domingo: "¿Qué mensajes mandan a las mujeres?" 

Plácido Domingo regresó a los escenarios españoles este miércoles con un concierto benéfico en el Auditorio Nacional de Madrid que comenzó con aplausos y una larga ovación, y concluyó con bises y gritos de apoyo del público.

La reacción de los asistentes ante un emocionado Domingo, acusado en 2019 de abusos a compañeras de profesión, ha eclipsado el propio concierto y ha sido cuestionada por la ministra de Igualdad, Irene Montero. A través de Twitter, se ha dirigido a quienes han "aplaudido con estruendo" al tenor en el Auditorio Nacional: "Luego se sorprenden de que las mujeres no denuncien por miedo a no ser creídas", ha apuntado.

"¿Por qué hay quienes necesitan aplaudir con estruendo a un hombre que ha confesado haber abusado sexualmente de varias mujeres?", se pregunta la titular de Igualdad, para añadir que "incluso quienes piensan que la respuesta no puede ser el escarnio público deberían entender que la ovación lo es aún menos".

"Sobre todo me gustaría que se preguntasen qué mensaje les mandan a esas mujeres y a las que son agredidas sexualmente cada día en nuestro país. Porque son los mismos que luego se sorprenden de que las mujeres no denuncien por miedo a no ser creídas", ha señalado.

Sobre todo me gustaría que se preguntasen qué mensaje les mandan a esas mujeres y a las que son agredidas sexualmente cada día en nuestro país. Porque son los mismos que luego se sorprenden de que las mujeres no denuncien por miedo a no ser creídas. — Irene Montero (@IreneMontero) June 10, 2021

Unas horas después del concierto, Plácido Domingo ha asegurado este jueves que la ovación con la que fue recibido en el Auditorio Nacional fue "un grito de todos mis paisanos, de este pueblo, de esta maravillosa ciudad que es Madrid como diciendo 'Plácido, eres nuestro'".

Domingo, que ha recibido este jueves el título de Embajador Honorario del Patrimonio Mundial de España, se refirió así a los más de cinco minutos de aplausos y vítores con los que fue recibido tras dos años de ausencia de los escenarios españoles desde que en agosto de 2019 se publicara un reportaje sobre presuntos abusos a compañeras de profesión.