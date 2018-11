'El Intermedio' se disculpa por el 'sketch' de la bandera

El Intermedio ha pedido perdón a la audiencia por el polémico sketch emitido el pasado miércoles en el que el colaborador del programa de laSexta Dani Mateo se sonaba los mocos con una bandera de España.

El número del cómico ha suscitado la ira y enojo de algunas sensibilidades, provocando con ello un torbellino de críticas y amenazas en redes sociales con el que se han visto salpicados familiares y seres queridos de Mateo, así como una fuga de patrocinadores y empresas colaboradoras del programa.

Por ello, el espacio tanto el presentador del espacio, El Gran Wyoming, como el propio Dani Mateo han dado la cara en la edición de este lunes para excusarse por este sketch y explicar que "no hubo intencionalidad política ni ningún posicionamiento editorial detrás, era simplemente humor", dijo Wyoming. El presentador aclaró que si "la broma no ha funcionado" al generar "crispación social en vez de provocar risa" es evidente que se trata de un "gag fallido". Y añadió: "Por eso, no tenemos problemas en pedir disculpas sinceras a las personas que se hayan sentido ofendidas".

El showman quiso señalar, en este sentido que ningún programa e El Intermedio de los casi dos mil emitidos ha tenido como objetivo ofender. También lamentó que la polémica ha traído "varias injusticias", como los ataques sufridos por Dani Mateo en las redes sociales. "El ensañamiento sufrido estos días por nuestro compañero ya ha llegado incluso al ámbito personal", afirmó.

En este momento del programa Mateo aclaró que él "ni siquiera escribe los guiones" y que aún así "los guionistas no tienen culpa de nada". Mateo le quito hierro al asunto citando el supuesto nombre y dirección del autor del sketch y, en tono distendido, que "seguirá dedicando su vida al humor".