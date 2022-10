Instagram sufre una incidencia y bloquea millones de cuentas

La red social Instagram está investigando los problemas para acceder en sus cuentas de millones de usuarios, que han denunciado en las últimas horas que han sido bloqueadas sin aparente motivo. "Somos conscientes de que algunos de ustedes tienen problemas para acceder a su cuenta de Instagram. Lo estamos investigando y pedimos disculpas por las molestias", apuntó la red social a través de un mensaje publicado en Twitter.

We're aware that some of you are having issues accessing your Instagram account. We're looking into it and apologize for the inconvenience. #instagramdown