Inés de Miguel: "Cuando me río de mí misma soy muchísimo más dura y más ácida"

Inés de Miguel se ha hecho viral sin pretenderlo: acumula más de 14.000 seguidores en TikTok y sus imitaciones sobrepasan las miles de visitas tan sólo horas después de haberlas publicado. Un portento.

¿Era usted la típica que de pequeña hacía imitaciones y se convertía en el alma de la fiesta?

La verdad es que siempre he sido una persona despistada a la que le ha costado mucho mantener la concentración en una conversación. Me fijo mucho en la forma de hablar de la persona, más que en lo que está diciendo. Puede ser un defecto o una virtud, según se mire.

¿Cuál fue su primera imitación?

Siempre me ha gustado mucho Ana Torroja, quería imitarla en todos lados. También lo hacía, por ejemplo, con mis compañeros del colegio e imitaba mucho a mis profesores.

Cuándo tomó la decisión de entrar en el universo de TikTok?

Empecé en TikTok para comprobar si mis imitaciones gustaban. Pensé: "Como nadie me conoce, si la gente me empieza a seguir no es porque les caiga bien, sino porque les gusta". También lo hice como una forma de entretenerme a mí misma y poder dar rienda suelta a mi creatividad.

¿Cuántos personajes puede llegar a imitar?

Me daría hasta pereza contarlos. Creo que en mis redes he subido unas 40 imitaciones. Pero, más que un número, prefiero pensar: "Si me lo propongo, a cuántos personajes puedo imitar!". Creo que podría imitar a muchísimos más.

Le gustan los retos.

Ojalá pudiese llegar a imitar tantos como Carlos Latre, que creo que hace una barbaridad. Llegar a 100 personajes sería increíble.

La mayoría de sus imitaciones son de personajes femeninos.

Sí. También sé imitar a hombres, solo que no he subido esos vídeos todavía.

¿Por qué no los ha publicado?

La verdad es que no he seguido una estrategia. Subía lo que me pedía el cuerpo y lo que me demandaban el público y la actualidad. Empecé por las chicas de La isla de las tentaciones y seguí con las políticas. Pero la verdad es que a lo mejor me atrevo con Gabriel Rufián, me lo piden mucho.

¿Le gustaría que la imitasen a usted?

Estaría encantada de que alguien me imitase.

¿Cuándo se dio cuenta de que era famosa?

Si te soy sincera, estaba durmiendo la siesta. De repente me llamaron y me dijeron que Rocío Monasterio me había retuiteado y, posteriormente, lo hizo Yolanda Díaz. Yo no buscaba tal repercusión, aunque eso para una imitadora es muy positivo. También me hizo mucha ilusión cuando Lola, de La isla de las tentaciones, me hizo un comentario en el vídeo de su imitación.



Ha participado en el programa Todo es mentira, de Risto Mejide. ¿Ha recibido más ofertas?

Sí, es verdad que me han llegado varias propuestas de distintos medios y actualmente las estoy valorando con calma. Prefiero no desvelar nada por el momento, pero todo lo que recibo es un orgullo para mí.

¿Cómo es la Inés de Miguel que se esconde detrás de tantos personajes?

Yo siempre he sido muy gamberra y la verdad es que las imitaciones que subo son bastante blancas comparadas con el humor que me gusta a mí. Me encanta reírme de mí misma, creo que es algo muy sano. Yo cuando me río de mí soy muchísimo más dura, más ácida, tengo un humor muchísimo más negro.

¿Le recomendaría a las políticas españolas reírse un poco más de sí mismas en el ambiente tan crispado que se respira en el panorama político español?

Cuando ves que un personaje público comparte una imitación riéndose de sí mismo, de alguna forma se acerca al público. Creo que el hecho de que dos políticas como Rocío Monasterio y Yolanda Díaz, que tienen una ideología tan diferente, hayan compartido una imitación mía demuestra que a pesar de todas las diferencias que podamos tener, todos somos humanos y tenemos sentido del humor. Yo nunca he hecho esto con ningún objetivo político, simplemente he subido los vídeos de la forma más inocente.