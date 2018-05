El exconcursante gallego de Operación Triunfo Roi Méndez ha aparecido involuntariamente en el programa Sálvame, al que acudió para acompañar a su novia —Crislo, también cantante y seleccionada para participar en el programa Factor X— sin ninguna intención de salir ante las cámaras. "No me hace ninguna gracia salir en un programa que ha criticado tanto a mis compañeros", escribió claramente indignado el joven teense en su cuenta de Twitter. Y es que la presentadora, Carlota Corredera, aprovechó la ocasión para abordarle en directo y sin previo aviso cuando el joven seguía la intervención de su chica entre bastidores. La cara del triunfito dejó ver su sorpresa por la encerrona. "Me parece rastrero y de muy mal gusto", tuiteó más tarde.