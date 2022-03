El Incibe alerta de una campaña fraudulenta que suplanta a la Agencia Tributaria

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) ha alertado este viernes de que ha detectado una campaña de correos electrónicos fraudulentos (phishing) que suplanta a la Agencia Tributaria.

Estos correos se envían aparentemente desde un correo electrónico verídico, lo que hace más difícil identificar el fraude, y tienen como asunto Comprobante fiscal digital - MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCION PUBLICA o similar, precisa el centro tecnológico, con sede en León, por medio de un comunicado.

Añade que en el interior se indica al usuario que tiene pendiente presentar cierta documentación como excusa para que haga clic en un enlace que realmente descarga malware.

"Si no has descargado ni ejecutado el archivo, posiblemente tu dispositivo no se habrá infectado, simplemente elimina el correo electrónico de tu bandeja de entrada; y en el caso de haberlo descargado, también deberás eliminar el archivo que encontrarás en la carpeta de descargas", aconseja del Incibe.

A quienes hayan descargado y ejecutado el archivo malicioso, les recomienda para desinfectar el equipo y estar protegido, escanearlo con un antivirus actualizado o seguir los pasos que encontrarán en la sección desinfección de dispositivos.