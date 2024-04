La imagen del día: España, sin una sola nube

No se trata de un fake. La imagen que acompaña este información es totalmente real. La captó este viernes el satélite Meteosat y la difundió MeteoGalicia a través de su cuenta de Twitter.

Estragouse o Meteosat?, se preguntaban de broma desde el servicio meteorológico gallego. Y rápidamente explicaban lo que ocurre estos días en el cielo: "Esta imaxe tan infrecuente débese a que non hai nubes en ningures na península Ibérica".

Estragouse o Meteosat🛰️? Non! Esta imaxe tan infrecuente débese a que non hai nubes en ningures na península Ibérica. #anticiclón pic.twitter.com/ElrG0T448o

Galicia afronta un viernes caluroso, una situación que se mantendrá el sábado. El domingo empezará a refrescar, apunta MeteoGalicia.

Bo día! Continúa a chegada de aire cálido. O termómetro superará esta tarde os 25ºC en xeral e os 30ºC en puntos do sur.



Palabra chave no día de hoxe nas conversas: Calor!!



As altas temperaturas continuarán mañá sábado. O domingo comezará a refrescar algo polo terzo norte. pic.twitter.com/JYVx6cuBNB