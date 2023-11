O IES Plurilingüe Rosalía de Castro convoca a sexta edición do Premio Stephen Hawking

O IES Plurilingüe Rosalía de Castro de Santiago de Compostela, coa colaboración da Xunta a través da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e co apoio de empresas e entidades como Finsa, Ternera Gallega e Feiraco, convoca a sexta edición do seu Premio Stephen Hawking. Este galardón, que ten como obxectivo difundir a cultura científica e estimular a vocación investigadora entre o alumnado de Bacharelato, contará como coordinadora deste sexta edición con Amparo Alonso Betanzos (Vigo, 1961), catedrática de Ciencias da Computación e Intelixencia Artificial da Universidade da Coruña.

Este certame ábrese a todo o alumnado dos centros galegos, en especial aos que imparten o Bacharelato STEM (ciencia, tecnoloxía, enxeñería e matemáticas) e aos centros estatais que imparten o programa de Bacharelato Internacional. Poderase participar de forma individual ou en grupos de non máis de 4 integrantes, baixo a supervisión dun profesor do centro ao que pertenzan. Os proxectos investigadores que se presenten han estar realizados ao abeiro dos cursos 2021-22, 2022-23 ou 2023-2024.

Temática, bases e proceso

As bases, que se poden consultar nesta ligazón, indican que as liñas de traballo que deberán seguir os proxectos concorrentes xirarán ao redor de dous grandes eixos. O primeiro deles, a figura de Amparo Alonso Betanzos e a súa contribución á intelixencia artificial. E o segundo, as ideas básicas que suxire o lema desta edición do Premio: INTELIXENCIAS. Polo tanto, poderán concorrer proxectos vencellados aos campos da bioloxía e xeoloxía, da física e a química, das matemáticas, do ámbito tecnolóxico, das ciencias sociais ou traballos de índole artística.

Recoméndase en todo caso que os proxectos participantes estean adaptados en estrutura e en contido aos parámetros dun traballo de investigación que puidese culminar nun artigo susceptible de ser publicado en revistas científicas. Os textos seguirán, polo tanto, as pautas habituais das publicacións científicas.

O prazo de presentación remata o 1 de marzo de 2024. O 12 de abril daranse a coñecer os finalistas e o día 19 dese mesmo mes, realizarase unha exposición pública de cada traballo seleccionado como finalista ante o xurado no IES Plurilingüe Rosalía de Castro. O Auditorio deste centro compostelá acollerá a entrega dos galardóns.

Perfil: Amparo Alonso Betanzos

Amparo Alonso Betanzos (Vigo, 1961) licenciouse en Química coa especialidade de Química Industrial (1984) e doutorouse en Física (1988) na Universidade de Santiago de Compostela. O foco do seu traballo investigador dirixiuse á area de informática biomédica durante o desenvolvemento da súa tese de doutoramento, estudando e aplicando técnicas informáticas en campos relacionados coa medicina e a clínica, máis concretamente na monitorización antenatal.

Posteriormente, continuou investigando en informática clínica, completando a súa formación posdoutoral no Medical College de Georgia (nos EUA), traballando no desenvolvemento de Sistemas Expertos para aplicacións médicas. Tamén levou o seu labor científico cara ás aplicacións de Intelixencia Artificial en ámbitos tan distintos como o medio ambiente, a saúde e a industria.

É catedrática de Ciencias da Computación e Intelixencia Artificial da Universidade da Coruña, centro no que coordina desde o ano 1990 o Grupo LIDA (Laboratorio de I+D en Intelixencia Artificial), pertencente ao Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (CITIC).

No seu amplo currículo, pódense destacar fitos como o de ser a primeira española bolseira no Programa L’Oréal-Unesco For Women in Sciencie en 1998. En 2018, formou parte do grupo de traballo en Intelixencia Artificial que asesorou na Estratexia Española para este campo e en 2020 recibiu o Premio María Josefa Wonenburger Planells, outorgado pola Xunta de Galicia.

Ademais de ser unha firme defensora das aplicacións da intelixencia artificial, ten un forte compromiso coa igualdade de xénero en ciencia, formando parte do Comité de Sabias da Cátedra de Feminismos 4.0 da Universidade de Vigo.