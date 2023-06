Sí a la 'i' de intersexual, no a la de invisible

Hasta un 1,7% de la población mundial, según Naciones Unidas, nace con rasgos intersexuales, es decir, con características sexuales (cromosomas, órganos reproductivos y/o genitales, niveles hormonales…) que no se encuadran en lo que se considera típicamente masculino o femenino. La cifra es equivalente a la de personas pelirrojas en el mundo y mucho más alta que la de albinos (1 de cada 17.000 personas), por poner dos ejemplos cuya existencia es conocida por todos. Sin embargo, pese a ser también una condición natural (biología pura y dura), pocos saben qué es la intersexualidad porque nadie o casi nadie habla de ella.

Los estigmas y los prejuicios han rodeado siempre la vida de las personas intersex y son muchas las que optan por mantener su condición en secreto. Ni siquiera estar bajo el paraguas del colectivo LGTBIAQ+, cuya bandera ondea este mes en buena parte del mundo con motivo de la celebración del Orgullo, ha conseguido romper los muros de la invisibilidad, del silencio y, sobre todo, del desconocimiento. De hecho, todavía son muchos los que formulan la misma pregunta: ¿Qué significa la 'i'?

Pero de poco vale saber que la 'i' hace referencia a la intersexualidad si no se sabe qué es ser intersexual y qué no es. No es una enfermedad o una patología ni tiene que ver con la identidad de género o la orientación sexual —las personas intersex tienen diferentes orientaciones sexuales e identidades de género—. La intersexualidad es una variación corporal de los seres humanos referida a aspectos biológicos del cuerpo y el abanico de variaciones es amplísimo.

La comunidad médica suele contabilizar más de 40. Kaleidos, organización intersex por la diversidad, ofrece algunos ejemplos en su página web: "Una persona puede nacer con formas genitales y apariencia típicamente de mujer y desarrollarse como tal en la pubertad, pero tener cariotipo XY y testículos en el interior de su abdomen. O una persona puede nacer con genitales que parecen estar en un estado intermedio entre los típicos genitales masculinos y femeninos —por ejemplo, un bebé puede nacer con un clítoris más largo que el promedio, o carecer de apertura vaginal, o puede nacer con un pene que se considera más pequeño que el pene promedio, o con un escroto que está dividido de manera que asemeja más unos labios vaginales—. O una persona puede nacer con una composición genética denominada de mosaico, es decir, unas células tienen cromosomas XX y otras tienen XY, o sus cromosomas son XXY o X0…".

Estas variaciones no siempre son evidentes en el momento de nacer. Para algunas personas no lo son hasta la pubertad, cuando no se presentan los cambios corporales esperados para una mujer o para un hombre típicos, o hasta el momento que intentan tener un bebé. Algunas incluso viven y mueren sin saberlo.

Además de la visibilidad y la despatologización, la principal reivindicación de las personas intersexuales es la prohibición de la cirugía genital en los recién nacidos o menores de edad, una intervención irreversible que viola la libertad individual y puede tener graves consecuencias físicas y psicológicas y que, denuncian, sigue realizándose en nuestro país.

Cuando la verdad tarda 45 años en abrirse paso

Fue un "bendito/maldito" octubre de 2010 cuando Marta, pontevedresa de 58 años, supo que era CAIS, AIS o SIA, acrónimos que definen la insensibilidad completa a los andrógenos, una condición genética por la que una persona tiene cromosomas sexuales XY (cariotipo propio de los hombres) y es resistente a las hormonas masculinas, de manera que sus genitales externos son femeninos, pero con testículos internos y sin útero ni ovarios.

Marta, en una imagen de espaldas. BENCHO

Hasta esa fecha Marta vivió 45 años rodeada de silencio y versiones oficiales con las que su familia daba carpetazo a sus dudas y preguntas sobre las operaciones quirúrgicas a las que había sido sometida, sobre sus periódicas e incómodas visitas a endocrinos y ginecólogos o sobre lo extraño que era que, ya en la adolescencia, fuese la única chica de su clase a la que no le había venido la regla.

"Con 12 o 13 años yo era muy grande y muy brutota y tuve que empezar a mentir y decir que me había venido porque si no me comían mis compañeras —cuenta Marta—. Me decían que era una mentirosa". Fue a esa edad cuando empezó el tratamiento hormonal y en un año cambió totalmente. "Pasé de ser un bocoy a ser un pivonazo", señala entre risas.

Aunque se recuerda como una niña "más o menos feliz", nunca le abandonaban "algunas sensaciones extrañas" que después "cobraron sentido". "Yo veía que había un tema flotando en el ambiente que tenía que ver con la sexualidad, pero no sabía cuál era. Y sabía que había un tema familiar que no afloraba, pero nunca conseguí desenmarañarlo", apunta Marta, por cuya cabeza llegaron a desfilar rocambolescas hipótesis.

"Pensaba que yo podía ser fruto de una infidelidad o de un cruce familiar... pero nunca pensé en la intersexualidad. De hecho, cuando hice COU me acuerdo de que estudié una cosa que en mi libro decía que era una "aberración cromosómica". Incluso recuerdo haber comentado en clase: "Es como yo pero en monstruo". Porque la descripción que venía allí era yo, pero, tal y como venía redactado, con esa terminología, te hacía pensar en una malformación".

Respecto a las operaciones quirúrgicas a las que fue sometida, Marta cree que ya fue intervenida de recién nacida, pero no lo sabe con seguridad. "Con un año y pico sí sé que tuve una intervención, pero me dijeron que era para unas hernias inguinales y que al operarme el médico vio que tenía los ovarios dañados o que al quitar las hernias se habían dañado. Eso es lo que me contaron a mí", aclara Marta.

Luego, con 19 años, llegó "la extirpación de ovarios para prevenir el cáncer en ciernes", siempre según la versión oficial. "Yo firmé sin saber lo que me iban a hacer. Dije: 'Si en dos o tres años voy a tener cáncer me quitáis todo lo que haya que quitar'. Al final me abrieron por donde tenía la otra cicatriz y me encontré con que, aparte de la extirpación de las gónadas, o sea, de los testículos o como quieras llamarlos, porque cada uno utiliza la palabra que quiera para no reconocer que son testículos, sin desarrollar, pero testículos, me hicieron también una vaginoplastia sin preguntarme si quería hacérmela ni si la necesitaba", precisa Marta.

Así, entre los silencios de su familia y las extrañas miradas de los médicos, que se limitaban a darle "sobres cerrados para otros colegas" que ella, "extremadamente escrupulosa con el secreto de las comunicaciones", jamás abría, fueron pasando los años y las décadas. Hasta que aquel "bendito/ maldito octubre de 2010", con 45 años, dijo basta, abrió uno de aquellos sobres y leyó: "Paciente con síndrome de testículo feminizante y posible afectación psicológica". Fue esta última frase la que le dejó "paralizada". "Lo primero entraba dentro de la versión que me había maltransmitido mi familia como una alteración de los ovarios por una malformación en mi desarrollo, pero ¿cómo una doctora (endocrina) podía mencionar un síndrome del que no habíamos hablado nunca y asociarme a una afectación psicológica si tampoco habíamos hablado de temas psicológicos?", comenta.

Ávida de información acudió a un primo que le presentó a "san Google". Empezó entonces una "vorágine de búsquedas por internet" que siempre le devolvían las mismas respuestas (SIA, CAIS, intersexualidad, hermafroditismo, síndrome de Morris, operaciones, genética, hormonas, secretismo, tabú, suicidios...) y la sumían en un túnel de confusión y tristeza. Pero en medio de la oscuridad también conoció GrApSIA, una asociación y grupo de apoyo a personas con insensibilidad a los andrógenos que le "abrió los ojos, la boca y el espíritu". "Ya no estaba sola, había más mujeres XY y no éramos monstruos", afirma.

"Para mí ser XX o XY, CAIS, SIA, intersexual o cualquier otra de las nomenclaturas, calificativos, insultos o cosificaciones no significa absolutamente nada. Me da exactamente igual. Soy persona, me siento mujer, me gustan los hombres y vivo en el planeta Tierra. Pero sería lo mismo si me sintiese hombre y me gustasen los hombres", afirma con rotundidad la Marta de hoy, tímida pero hábil con las palabras y con un "almario" en el que ya no hay puertas cerradas.

"Que se hable de esto, que se sepa que existe, que es algo natural, y que se están haciendo intervenciones" es hoy una de sus metas para "evitar que otras padres y/o madres sufran en silencio un trauma inexistente". "Mi familia siguió a rajatabla el protocolo porque una de las cosas que decían que ocurría con las personas intersexuales es que cuando lo descubrían se suicidaban. Otro de los argumentos era que si no te hacían intervenciones podías tener cáncer en la pubertad. Jugaban con la psicología de la gente para ocultar esto y aún hoy sigue pasando. Aquí nos rasgamos las vestiduras cuando oímos hablar de mutilación genital de mujeres y, por otro lado, resulta que nuestro sistema médico permite que cuando nace un niño o una niña intersex lo pasen por el falómetro para medir el tamaño del pene o del clítoris y se decida si hay que cortar y sacar la configuración del cuerpo de una mujer o de un hombre. En algunos casos con acierto, como el mío, que me tocó la lotería, pero en no pocos con muy poco tino dentro de ese juego a ser dioses y crear cuerpos socialmente perfectos", denuncia.

Respecto al estado actual de su cuerpo y de su alma, Marta asegura sentirse "físicamente bien", pese a los "achaques" derivados de las intervenciones a las que fue sometida, y "muy equilibrada", aunque también "decepcionada". "No entiendo que a estas alturas tengamos que estar ocultando cosas tan naturales como es esto, una condición con la que naces. Te puede tocar por herencia familiar o te puede salir de novo, pero naces con ella. Es una alteración genética como la diabetes, el Crohn o ser pelirrojo. Lo que pasa es que esto es sexo y —concluye— todo lo que tenga que ver con el sexo o la sexualidad todavía es tabú".

Iolanda Melero: "No somos enfermos ni hermafroditas"

Iolanda Melero es psicóloga y cofundadora de Kaleidos, una organización intersex nacida en 2018 con el objetivo de promover "un cambio en la sociedad".

Iolanda Melero. DP

¿Dónde hay que poner el foco?

En la despatologización y la invisibilidad. El problema que tiene la intersexualidad y que han tenido otras condiciones antes es que está de la mano del estamento médico. Y los médicos están muy centrados en la patología, el trastorno, lo que funciona mal. Nuestro cuerpo es visto como algo que está mal y tiene que ser arreglado y eso es negativo para nosotros y las familias. La otra reivindicación es la visibilidad. Si no está visible y tenemos una mirada negativa y patologizante las personas se sienten solas y bichos raros.

Y para ser visible se necesitan referentes.

Claro, la visibilidad pasa por que haya referentes: en medios de comunicación, en el deporte, en redes sociales... Y después referentes cercanos. Verse reflejados en personas con historias parecidas es muy importante.

¿Qué pasa hoy en día cuando nace un bebé intersexual? ¿Sigue habiendo ese secretismo de hace años?

Desgraciadamente no ha cambiado. Yo tengo una paciente ahora mismo de veintitantos años con una historia muy parecida a la mía. Se enteró de casualidad de adolescente porque vio su historial médico en unos papeles olvidados. Desgraciadamente sigue pasando porque es una condición médica y dentro del estamento médico aún se considera como algo negativo. Incluso, pese a que hay protocolos médicos diferentes a nivel internacional, la práctica totalidad de los médicos siguen haciendo las intervenciones igual que hace 50 años y con el mismo secretismo. Es lo que han aprendido. Para ellos está mal y tiene que ser arreglado. Pero son cirujanos, no tienen conocimientos de la psicología evolutiva. Un cirujano o un endocrino no sabe de todo eso, no sabe cómo acompañar, no tienen esas competencias.

¿Qué falsos mitos hay que eliminar en torno a la intersexualidad?

Primero, que no somos hermafrodita. No tenemos los dos sexos al mismo tiempo, ni somos mitad hombre mitad mujeres. Eso no existe. Segundo, no es una enfermedad ni una patología. Es una cuestión de diversidad de cuerpos.