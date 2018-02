Marta Sánchez: "Si mi letra acaba en el himno puedo irme a la tumba tranquila"

La cantante Marta Sánchez sorprendió el sábado a los asistentes a su concierto en el Teatro de la Zarzuela, donde repasó 30 años de carrera, con una versión personal del himno de España: "Vuelvo a casa, a mi amada tierra, la que vio nacer mi corazón aquí". Así arrancó Sánchez los aplausos de los espectadores que anoche llenaron el teatro madrileño -en el que debutaba para cantar sus temas más emblemáticos- al interpretar, ataviada con un traje rojo, el himno de España con una letra creada por ella.

Su versión –antes hubo muchas otras que fracasaron– se convirtió en trending topic en Twitter. Hasta Mariano Rajoy la felicitó.

Como a muchos de vosotros, me llega este vídeo. Muy buena iniciativa de @Martisima_SoyYo. La inmensa mayoría de los españoles nos sentimos representados. Gracias, Marta. MR pic.twitter.com/k5ruZPMhHE — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 18 febreiro 2018

Este lunes, tras el eco que tuvo la letra que le puso a la Marcha Real, la artista de origen gallego –su madre es coruñes y ella veraneó durante su infancia en Sanxenxo– explicó el origen de su creación en el programa de Carlos Alsina en Onda Cero. "Si mi letra acaba siendo la letra del himno puedo irme a la tumba tranquila", afirmó Marta Sanchez, quien explicó que la idea se le ocurrió cuando vivía en Miami y "añoraba" a España y "a su gente".

“No me hace más feliz la felicitación de Rajoy que la de Rivera, me hacen ilusión todas las felicitaciones porque provienen de los españoles", dijo también sobre la reacción de algunos políticos a su letra del himno. "No he hecho esto con ninguna connotación política; se me ocurrió la idea mucho antes de que todo esto ocurriera en España".

Las reacciones en la política

El vídeo de la interpretación del himno nacional por Marta Sánchez se ha propagado por las redes sociales a lo largo de este domingo, recibiendo elogios de otros representantes políticos.



"`Qué grande eres Marta Sánchez!", ha exclamado el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, también desde Twitter. El presidente del partido, Albert Rivera, ha calificado la actuación de "valiente y emocionante" con otro mensaje en la red social.



Por su parte, la vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, ha aplaudido que Marta Sánchez le haya puesto letra al himno de España con "valerosa y magna voz", mientras Rosa Díez, fundadora de UPyD, considera el gesto de la cantante como un gesto de que "la España constitucional se despereza".