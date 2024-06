Hijos en medio de un divorcio: ¿Qué puedo hacer para que no sufran?

Las separaciones son dolorosas porque marcan un final y un nuevo comienzo, y ambos requieren esfuerzo y enfrentarse a miedos. Al principio parece un proceso en el que nadie gana y tanto padres como hijos atraviesan momentos desafiantes. La ganancia se ve después, cuando, con el tiempo, el dolor se transforma en oportunidad.

Consejos ante el divorcio para que los hijos no sufran

Estamos con los trámites finales de separación y no sé cómo ayudar a mis hijos para que lo lleven lo mejor posible. ¿Qué puedo hacer para que no sufran?

Para que este proceso sea más llevadero es fundamental tener estos puntos en cuenta:

—Habla con tus hijos sobre la separación de un modo adecuado a su edad. Transmíteles que la familia no se rompe, solo cambia. Un discurso honesto y sencillo podría ser: "Al principio, mamá y papá se querían mucho y decidieron formar una linda familia llena de amor. Con el tiempo se dieron cuenta de que querían y necesitaban cosas diferentes y pensaron que lo mejor era ser amigos para seguir siendo felices".

—Si son pequeños, los cuentos pueden ayudarlos a construir una interpretación más positiva del proceso. Algunos títulos recomendados son Lili entre dos nidos, Valentina tiene dos casas, Mi familia es especial o Cuentos para ayudar a tus hijos a entender el divorcio.

—Ambos padres deben transmitirles su amor incondicional, dejando claro que se separan como pareja, pero no como padres.

—Asegúrales que ellos no tienen la culpa de lo sucedido. Es bueno que sepan que no hay nada que pudieran haber hecho para evitar la separación y que no hay nada que puedan hacer para intentar que volváis a estar juntos.

—Valida sus emociones y las tuyas: es normal sentir enfado, tristeza, frustración... Validar significa aceptar esos sentimientos sin juicio, permitirlos y dar espacio a esas emociones.

—Mantén las discusiones y conflictos lejos de ellos y evita hablar negativamente del otro progenitor. Ver a los padres pelear puede aumentar su estrés y ansiedad.

—Proporciona estabilidad y previsibilidad. Establece las rutinas diarias lo más consistentes posible porque eso les hará sentirse más seguros.

—Siempre que sea posible, ambos padres deberían estar presentes en los eventos significativos en la vida de los niños. Esto les demuestra que ambos siguen comprometidos con su bienestar.

—Busca el apoyo de familiares y amigos de confianza. Su presencia puede ser un soporte adicional para tus hijos, haciéndoles sentir protegidos y queridos.

—Poco a poco, muéstrales lo positivo de esta nueva etapa: más tiempo de calidad con cada padre por separado, nuevas rutinas y nuevos recuerdos.

Frases para decirle a tus hijos en un divorcio

Si te parece, te dejamos algunas frases que puedes decirles a tus hijos y que apoyan nuestras sugerencias:

—"Te amamos mucho y eso nunca va a cambiar".

—"Siempre estaremos aquí para ti, sin importar lo que pase".

—"Nada de esto es tu culpa; los adultos a veces tienen problemas difíciles de resolver".

—"Está bien sentirse triste o enfadado. Es normal tener muchos sentimientos diferentes".

—"Puedes hablar conmigo sobre cualquier cosa que te preocupe o te haga sentir mal".

—"Es normal sentirse confundido. Vamos a pasar por esto juntos".

—"Vamos a encontrar nuevas maneras de divertirnos y estar juntos".

—"Habrá cosas buenas en esta nueva etapa, y estoy aquí para ayudarte a descubrirlas".

—"Vamos a mantener algunas de nuestras rutinas favoritas para que todo se sienta más normal".

—"Tus opiniones y sentimientos son importantes para nosotros".

—"Aunque vivamos en casas diferentes, seguimos siendo una familia".

—"Hay cosas nuevas por descubrir y disfrutar en cada casa".

—"Aunque no estemos juntos, somos tus padres y eso no cambiará".

—"Ambos vamos a estar presentes en tu vida y queremos lo mejor para ti".

La adaptación lleva tiempo. Sé paciente y comprensivo mientras tú y tus hijos os ajustáis a la nueva dinámica familiar.

Adaptación y estancamiento

Con el paso de los años me he dado cuenta de que, en el día a día, hay personas a las que les cuesta mucho todo y se quedan atrapadas en los problemas, mientras que otras se adaptan con mucha más facilidad. ¿Qué pasa en sus mentes para que unas personas resuelvan y otras se quejen?

Esta es una buena apreciación. Hoy en día sabemos que la mente de una persona se construye a partir de las interpretaciones que hacemos en los primeros años de vida. Dos personas pueden responder de manera distinta ante sucesos iguales o similares, lo que demuestra que no importa tanto lo que ocurre, sino lo que nos contamos sobre lo que pasa. El sufrimiento surge de estas percepciones y la calidad de nuestra vida depende de ellas.

En función de estas interpretaciones, nuestra mente puede convertirse en una mentalidad fija y cerrada o de crecimiento y abierta, como refleja la siguiente historia: "Cuentan que hace mucho tiempo, en un lejano templo donde se preparaban las jóvenes mentes más brillantes, un grupo de discípulos le preguntó a su maestro: "Maestro, ¿de dónde viene el lado negativo de nuestra mente?". El maestro, sin mediar palabra, se retiró un momento y regresó con un pergamino enrollado. Le quitó el sello que lo mantenía fijado y lo abrió para que pudieran ver que era un gran lienzo en blanco. En medio del lienzo solo había un pequeño punto negro.

"¿Qué veis en este lienzo?", preguntó a sus discípulos. Todos le respondieron: "Un pequeño punto negro, maestro". El maestro les dijo: "Ese es el origen de la mente negativa. Ninguno de vosotros ha visto el enorme espacio en blanco que lo rodea. A menudo nos centramos en pequeñeces y somos incapaces de ver la enorme extensión de nuestra consciencia".

Cuando nos centramos en el punto negro en lugar de percibir el lienzo blanco sucede lo siguiente: la mente fija o cerrada es negativa porque siempre se lamenta, se expresa en términos de imposibilidades y se estanca continuamente. Sufre por el "qué dirán" y ese mismo enfado la va a condicionar.

En cambio, una mente abierta o en crecimiento aprende, siempre lo intenta, sigue adelante (es resiliente), acepta las críticas como oportunidades de mejora y se mantiene en equilibrio.

Una mente abierta renace con sus aprendizajes, crea nuevas interpretaciones y está en constante evolución y transformación. La buena noticia es que esta mente de crecimiento se puede entrenar, y eso depende de nosotros. Es nuestra elección.