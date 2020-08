El Hematocrítico: "Considerando que llevo 6 años en Twitter, he salido muy indemne"

MIGUEL ÁNGEL, como maestro, está preocupado por todo lo que ocasiona el Covid en el aula para los niños, y en su faceta como humorista, El Hematocrítico está preocupado por la falta de sonrisas en la gente.

¿De dónde proviene el nombre de El Hematocrítico?

No tiene mucha historia,cuando me abrí un blog usaba una página llamada ‘Hematocritic’ para comparar discos y películas y tiré por ahí; pero nunca me imaginé que me fuera a acompañar muchos años.

Anteriormente comentaba que su fama en Twitter comenzó cuando hablaba con sus amigos de programas de la televisión, ¿cómo es la responsabilidad de tener más de 100.000 seguidores?

Es interesante, porque últimamente ha cambiado mucho el panorama en Twitter, y ahora está todo más parado. Es un poco más difícil porque cualquier cosa que se diga puede ser empleada políticamente, así que hay que ir con algo de cuidado. Al final en las redes sociales hago lo mismo que en la vida real, no andar insultando a la gente ni meterme en jaleos. Teniendo en cuenta que llevo en Twitter más de 6 años, he salido bastante indemne.

¿Y términos como ‘tróspido’, que usa habitualmente en Twitter?

En la universidad, un amigo mío, que era de Carral, saliendo de fiesta escuchó a una señora diciendo "podías casar co teu primo pero sairíanche os fillos tróspidos". No sabíamos qué significaba, pero nos hizo mucha gracia y lo empezamos a usar en la pandilla como comodín. Cuando empecé en Twitter lo utilizaba de manera natural.

De hecho, ha sido alguna vez Trending Topic relacionado con ‘tróspido’, como #TrospidGames.

Sí, así fue; pero el momento culmen para mí fue cuando me invitó la Fundéu a unas sesiones sobre humor y lenguaje y acabé explicando en un seminario la historia de ‘tróspido’ con la reina presente. Y ese resultó el bonito viaje de la palabra de una conversación de cafetería entre dos señoras hasta el mundo de la lingüística.

¿Cómo ha vivido la cuarentena? ¿Desde el humor se vive de forma diferente?

La cuarentena me pareció bastante intensa y dramática; fue algo que experimentamos todos juntos, me costaba trabajar y no creo que a nadie le pillara bien. Hasta que pasamos a fase 1 no fui capaz de escribir nada. También sentí distorsionado el tiempo y creo que todos salimos algo tocados de ello.

Respecto a otros proyectos, ¿cómo se inspiró para hacer los libros y posts de El Hematocrítico del Arte?

En un viaje a París descubrí que los cuadros del Louvre tenían el título en francés y su traducción al italiano, y se me ocurrió el chiste.

Tuvo tanto éxito que se convirtió en libro, ¿verdad?

Sí, publiqué tres libros. Además, este año en Madrid hicieron una exposición sobre el humor absurdo en el arte en la que estuvo presente El Hematocrítico del Arte y me pareció maravilloso.

¿Y los de Drama en el Portal? ¿Hubo alguna nota que le inspirara para comenzar?

En mi blog publiqué alguna vez fotografías de carteles que había en portales, ya que me los enviaba un amigo o algún seguidor. Cuando tuve muchos los publiqué en un blog y la gente empezó a enviarme más carteles, de hecho, he llegado a publicar más de 600.

En pocas palabras, ¿cómo se definiría El Hematocrítico? ¿Profesor, humorista, twittero...?

Humorista desde luego, maestro sin dudarlo y autor infantil.

En su faceta como maestro, ¿cómo aborda la problemática de la lectura en los niños?

Como tutor de infantil intento enseñar a los niños las posibilidades lectoras. Intento contarles muchos cuentos, ir a la biblioteca para tener un surtido de cuentos novedoso en el aula... Es decir, que aunque no sepan leer, cojan los libros y los manipulen y vayan adquiriendo competencia lectora para que se familiaricen con ellos.

En alguno de sus libros ha reformulado cuentos clásicos, ¿qué le inspiró esta idea?

Es un mecanismo del humor. Una cosa que el niño piensa que es de una manera y luego es de otra les hace mucha gracia. Por ejemplo, el Lobo Feroz es un personaje clásico y que conocen bien, si resulta ser vegetariano es una sorpresa. Es un recurso para que aprendan a jugar.

¿Le inspiran los niños para hacer humor adulto?

Los niños se mantienen alerta. Un profesor tiene que estar siempre con los cinco sentidos atentos y tener una capacidad rápida de reacción y de organización del tiempo.

Entre 2020 y 2021 se plantea publicar diez libros, ¿habrá alguno para mayores?

Este año no, para el próximo sí tengo pensado publicar alguno más largo. La mayoría son libros para los que llevo trabajando mucho tiempo, sobre todo para pensarlos; el acto de escribirlos es breve, ya que la mayoría pueden tener 300 palabras.

¿Cómo han cambiado sus actos programados?

Uno de mis libros, que iba a publicar en marzo, acaba de salir en junio. Los que iba a sacar en septiembre, ahora saldrán en 2021, y hay alguno que ya no sé cuando publicaré. Además, tenía planificado ir a ferias y dar varias charlas que no se han podido celebrar.