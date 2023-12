Cuando era niña, ¿qué quería ser de mayor?

Me encantaba cantar y bailar. A lo mejor por eso, pasados los 50, me propuse calzarme unas zapatillas de ballet y ponerme de puntillas (tras unas breves prácticas), ¡je!

¿Cómo llegó la pasión por escalar?

De niña, recorriendo las montañas de Galicia, eso me enganchó.

¿Se ha encontrado muchas ‘piedras’ en su trayectoria deportiva por cuestión de género?

He sentido muchas veces que mi fuerza molestaba, y mi tenacidad aún más.

Fuera del ámbito deportivo, ¿le ha tocado vivir alguna situación incómoda por ser una mujer?

En el trabajo, en el autobús, en la calle, en entrevistas, en… ¿sigo?

En la vida, ¿cuál es la 'cima' más alta que ha escalado?

La cima que alcanzas cuando piensas "esto es, he llegado", y eso es lo que tengo ahora: mi hogar con mi niño.

¿Cuáles son los adjetivos que mejor la definen?

Perseverante, determinada, creativa y despistada.

Lo mejor para empezar el día...

Café, lo primero. Deporte, ducha y un buen desayuno al acabar.

¿Qué tres personajes gallegos vivos citaría como referentes?

El actor Luis Zahera, la poetisa Yolanda Castaño y la piragüista Teresa Portela.

Fuera de Galicia, ¿hay algún lugar en el que se sienta como en casa?

Me he adaptado siempre muy bien al lugar en el que me ha tocado estar, pero Galicia es especial.

¿Cuál es su plan perfecto para desconectar?

Siempre en la montaña. Ahí son suficientes un buen paseo y un bocadillo al aire libre.

Cuando sale, ¿prefiere vino o cerveza?

¡Agua, qué pena!

En la mesa, la pierde un buen...

Un buen arroz o un buen cocido.

Cuando le toca cocinar, ¿cuál es su especialidad?

No suelen convocarme…¡ja, ja, ja! Cada vez cocino menos, pero se me daban bien las croquetas.

¿Se deja envolver por el espíritu navideño o trata de pasar de puntillas por las fiestas?

No, no, Navidad a saco, de hecho, nací el día de Navidad. Son unas fechas muy familiares y nos gustan a todos.

Si pudiera viajar en el tiempo, ¿dónde y cuándo aparecería?

Qué buena pregunta. Me gustaría aparecer al lado del explorador noruego Roald Amundsen, justo cuando alcanzó, por primera vez en la historia, el polo sur geográfico. Y si pudiera viajar también a un instante perfecto, sería en el que nos miramos a los ojos mi hijo y yo por primera vez.

¿Qué serie ha logrado engancharla más?

Monk, un exdetective muy peculiar con el que me río mucho.

¿Qué defectos soporta peor?

La falta de honestidad y la actitud victimista.

¿Qué pregunta no le he hecho y le gustaría responder?

¿Cuál es el título de tu último libro?: Una novela, la segunda de la colección de Fata, Fata y el viaje al Ártico en submarino.