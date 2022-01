Hallado muerto el hijo de 17 años de Sinead O'Connor

El hijo de 17 años de la cantante irlandesa Sinead O'Connor, Shane, fue hallado muerto después de que se hubiese denunciado su desaparición esta semana, según avanza este sábado la Policía irlandesa, que había realizado un llamamiento para localizarlo.

El joven había desaparecido este jueves, supuestamente después de marcharse de un centro médico donde se encontraba bajo vigilancia por riesgo de suicidio y fue visto por última vez en Tallaght, al sur de Dublín.

Un portavoz policial confirmó este sábado a medios locales que, "tras la recuperación de un cuerpo en el área de Bray, en Wicklow, el viernes, 7 de enero, el llamamiento de persona desaparecida con relación a Shane O'Connor, de 17 años, se ha detenido".

Sinead O'Connor, de 55 años, recurrió a Twitter para rendir un tributo al adolescente, que tuvo con el cantante de folk Donal Lunny, en una conmovedor mensaje: "Mi hijo bello, Nevi'im Nesta Ali Shane O'Connor, la luz de mi vida, decidió terminar su angustia terrenal hoy y ahora está con Dios".

My beautiful son, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, the very light of my life, decided to end his earthly struggle today and is now with God. May he rest in peace and may no one follow his example. My baby. I love you so much. Please be at peace: