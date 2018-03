Miriam, de OT: "Gústanme as mulleres moi potentes sobre o escenario"

Miriam Rodríguez Gallego (Pontedeume, 1996) resultou a terceira clasificada en Operación Triunfo 2017, a edición que veu para recuperar un formato televisivo que levaba máis dun lustro en barbeito e que se converteu no auténtico fenómeno da tempada catódica. Esta moza con raíces na Chaira asegura que aínda está a procesar todas as mudanzas.

Como son estes primeiros días?

Síntome un pouco rara. A vida segue igual na casa, coa familia, pero as cousas cambiaron e hai que adaptarse. Estou empezando a recibir información do que aconteceu mentres estiven na academia, a traballar nos primeiros proxectos, preparar a xira cos meus compañeiros. Está sendo todo moi rápido, pero para os cinco que estivemos ata o último momento na academia (ademais dela, Amaia, Aitana, Alfred e Ana Guerra), tamén moi raro.

Imaxino que axuda na adaptación podela facer nun sitio pequeño, coma Pontedeume, sen os agobios das grandes cidades.

Totalmente. Aquí está a xente moi volcada e implicada, pero tamén deixando o meu espazo para que volva á miña vida normal.

Na retrospectiva do seu paso pola academia que emitiron na derradeira gala víase como entrou vostede bronceada e como xa a última semana, máis esbrancuxada, contaba os días para a fin e repetía a necesidade que tiña de sentar nun banco e respirar aire fresco. Tan esixente foi a experiencia?

É certo que entrei morenísima e moi adestrada fisicamente e rematei pálida de todo. Aí dentro xérase ansiedade, sufres por estar nun sitio pechado; non che dá o sol... Saes un día á semana e é para ir a un plató. Teste que adaptar a unha cama nova, durmir con máis xente no cuarto. Dóeche a cabeza, o estómago, da tensión...

Vimos varios episodios de ansiedade nos concursantes: de Alfred, de Aitana, de Roi, o seu propio caso. Pagan a pena situacións tan angustiosas por un talent show?

Presión tiñamos, pero presión ten moita xente en traballos que non teñen nada que ver co artístico e que supoñen moito esforzo e responsabilidade. Non creo que o noso sexa máis duro. Non era tanto o plan de actividade como o estar encerrados. Vivir rodeados de cámaras. Operación Triunfo ten a parte de academia, de aprendizaxe, pero tamén a de reality. Estás sometida a un exame todos os luns... Non é tanto o traballo como todo o que vai arredor... e o nivel de esixencia de cada unha. Xa sabes: corpo que as fai, corpo que as paga... e logo acabas pedindo o pan por señas. O certo é que tivemos todo o apoio por parte do programa para atallar a ansiedade, con especialistas, traballo grupal, as clases de ioga... tamén nos axudaron a desconectarnos con películas, traéndonos un mago, levándonos de compras... Sentinme moi coidada.

No seu caso, notouse un cambio importante despois de botar unhas horas en Pontedeume e Lugo durante o Nadal. Que pasou aí?

Deime de conta de que non estaba a desfrutalo todo o que podía nin me estaba mostrado como son eu ao cen por cento. Porque non son seria nin fría. Son traballadora e moi concentrada e estaba tan obsesionada con facelo ben, ser correcta e ser como unha esponxa... Non era por ser gañadora, senón por aproveitar a experiencia; cando te escollen entre tanta xente estás en débeda. Despois vin que había que darlle a volta, deixarme levar, confiar en min e desfrutar un pouco a parte máis lúdica. Achegándonoos ao final foi cando me dei aberto emocionalmente e puiden mostrar esa faciana máis simpática e máis relaxada.

Sempre destacaron de vostede os compañeiros —e tamén as fans— a súa implicación en coidar dos demais, como unha leoa.

Sempre me sentín moi protectora; forma parte do meu carácter. Gústame que sexa unha das cousas que destacan de min as persoas que me siguen.

Tamén a sinalan un pouco como abandeirada das mulleres fortes, do girl power, dentro da academia. Vese identificada?

Para min supón unha ledicia que se destaque ese valor, o carácter traballador, independente, responsable,de protexer os que están ao meu carón, porque son os valores que me inculcaron na miña casa desde meniña. Vivín rodeada de xente así: reivindicativas e que loitan polo que cren.

Os seus referentes musicais son Vanesa Martín, P!nk, Tina Turner, Malú, Ses... É porque son mulleres fortes que teñen cousas que dicir?

Totalmente. Gústanme as mulleres moi potentes, con discurso. Esa é a música que eu sigo, feita por mulleres con poder artístico e poder discursivo; brutalísimas enriba do escenario.

Durante días houbo xente a pedirlle ás redes de OT que subisen a súa versión de Tempestades de sal de Ses. Eses días, a canción foi a máis escoitada en Spotify en Vigo e A Coruña. Sábiao?

Non tiña nin idea. Gústame moito cantar en galego e é un orgullo se fixen a miña pequena contribución. Ses encántame como artista e Tempestades de sal é un dos meus favoritos, das que xa facía nos meus concertos anteriores.



Quizais se vise un chisco menos que no caso de Alfred, pero vostede tamén é compositora e fixo as súas cancións dentro. Gustaríalle una carreira de cantautora?

Estiven máis apartada para traballar esta faceta de compoñer as miñas cancións. Gústame o perfil de cantautora porque quixera contar e transmitir os meus ideais como artista e como persoa, contar as miñas historias. A música é un medio a través do que poder facer chegar o poder que temos.

Debe ser vertixinoso pasar nuns poucos meses de tocar no metro de Madrid ou facer vodas, bautizos e comuñóns a ver que en Twitter é trending topic #UnDiscoParaMiriam. Como o leva?

É unha das cousas que máis me sorprenden e máis me costa asimilar. Os meus primeiros concertos foron nun bar duns amigos. Ás veces tocaba e cantaba para 30 persoas. Outras, só para a familia. O de cantar nas vodas, igual que a formación, foi un xeito de abrirme camiño. Tiven a sorte de entrar neste programa de televisión que tivo tanta repercusión. Non é doado facerse un oco na industria e agradécese que tanta xente, unha masa social, che respalde desta forma, que cause un revuelo. É moi motivador.

Vostede fora moi seguidora de nena de Operación Triunfo, pero agardaba unha repercusión así?

Non contaba para nada con isto. E fun seguidora do formato desde moi pequena. Foi o único talent ao que quixen ir sempre. Nunha chegamos a pensar mentres estabamos dentro que isto fose así. Teño 200.000 segudores en Instagram [xa van máis de 300.000 e máis de 100.000 en Twitter]. E dis: 'Ostrás, que pasou aquí!'. Ves o asunto das redes, cos memes, os gifs... Eu mesmo estou a utilizalos eu mesma e a descubrir aínda cousas novas... Hai algúns con Simba, de El Rey León, graciosísimos... A xente está tan implicada en ti, gasta enerxía e tempo en facer debuxos, escribirche cousas... estou encantada co agarimo.

Hai uns días, unha rapaza amosaba en Twitter como tatuara a súa sinatura no pulso. Non dá un pouco de medo?

É surrealista. Moi emocionante, pero responsabilidade. Que iso é para toda a vida! Viñera o día anterior. Ese día, ergue o xersei e amósame a tatuaxe. A viña cunha amiga para que tamén lle asinase a ella. É moi surrealista que isto me pase a min.

Unha das conexións que creou en Operación Triunfo foi con outro galego, co actor Brays Efe, que se ten autoproclamado presidente do seu club de fans. Como o leva?

Foi un sorpresón!!! Son moi seguidora da serie Paquita Salas e Brays paréceme un actor boísimo. Caume xenial, vino como unha persoa moi cercana... Fixemos xuntos unha improvisación en clase de Los Javis e foi súper próximo, conectamos moi ben. En ningún momento deixou ver que eu era a súa favorita mentres estivo na academia e cando saín... que sorpresón!!!

A verdade é que teñen un tipo de humor moi parecido.

Si que é certo, somos así de humor irónico, retranqueiro... Foi unha casualidade moi chula. Cóntoche unha cousa?

Adiante.

Xusto cando marchei para OT acababa de ver Paquita Salas e flipárame. Cando xa se sabían quen eramos os 18 que faríamos a gala 0 e nos deron as contas de Instragram do programa, pedíronnos que fixéramos algo, de proba. A primeira historia que fixen na miña conta de Instagram, pola noite, na miña casa, antes de ir a Barcelona, foi sobre Paquita Salas. Quen me había dicir que coñecería a Brays. As voltas que dá a vida.

E que comerían xuntos uns tigretones.

(Risos). Por suposto!!!

Vostede tamén é actriz e formouse en Arte Dramática. Gustaríalle compaxinar as dúas cousas?

Quixera iniciar unha carreira de cantautora sen deixar de lado a faceta de actriz. Creo que son dúas cousas que se poden compaxinar. Isto é unha carreira de fondo, que nunca remata e que che leva a estar sempre en proceso de formación, que esixe esforzo, dedicación, constancia... poucoa pouco irase vendo e decidindo por onde vai o camiño.

E para un futuro próximo, logo da xira cos seus compañeiros, que lle parecería cantar e tocar no San Froilán?

Lugo é a miña segunda casa e esas datas nunca as perdo. Se teño que ir actuar ao San Froilán, a leoa actuará na casa. (Risos).