Guía para sobrevivir a la Navidad

EN TEORÍA, con la llegada del frío nuestro cuerpo debería utilizar las grasas almacenadas como fuente de energía, que es para lo que sirve la grasa cuando hace mucho frío, pero si comemos muchos dulces y mucho azúcar, estaremos bloqueando esta pérdida de grasa.

SOLO 15 DÍAS. No deberías preocuparte en exceso por lo que hagas del 24 de diciembre hasta el 6 de enero, ya que en el peor de los casos son solo 15 días. Si sigues haciendo deporte en esos 15 días y has seguido una dieta saludable durante 11 meses y medio, ahora ni vas a acabar con sobrepeso ni vas a perder la forma física. Así que disfruta de estas fechas junto a tu familia y amigos. Eso sí, ten en cuenta que este periodo será de solo medio mes, porque hay personas que empiezan a comer el turrón en noviembre y no paran hasta finales de enero, esto último es lo que crea problemas y no esas cinco comidas oficiales…

Si eres un deportista de fuerza puedes tratar de hacer de esta época una fase de volumen e intentar ganar algo de músculo aprovechando el exceso de calorías. Esto nos será de una enorme ayuda más adelante, ya que cuanto más músculo ganemos más fácil nos será perder después la grasa. Así que no dejes de entrenar, haz lo que sea: sal a correr, a andar, haz calistenia, vete al gimnasio, haz crossfit o pesas, entrena en casa… pero muévete, camina, baila, haz bicicleta, haz tabata… aunque solo sean dos sesiones de 25 minutos dos veces al día. Lo importante es que vacíes el glucógeno que tienes acumulado por todos esos excesos de comidas y cenas, para que todo lo que comas no se convierta directamente en grasa.

También puede ser de gran ayuda algún ayuno intermitente: el día anterior a una gran comida, si vas a hacer excesos y soportas bien un ayuno de 8 o 16 horas, este siempre viene bien.

¿Y LAS COMIDAS? La primera estrategia es que toda comilona o cena navideña deberá ir precedida por un plato saludable; es decir, que antes de la cena de Nochebuena o de la comida de Navidad deberías comer un primer plato de ensalada, un caldo, una sopa de verduras, un consomé, una crema de verduras, etc. Algo saciante, que tenga fibra natural y poca densidad nutricional, con un alto contenido en agua, ligero y con mucha verdura, para que cuando lleguen los platos fuertes no estemos vendidos a nuestro voraz apetito… También se puede incluir una fuente de proteína con verduras (como serían unas gambas con espinacas, un revuelto de huevos ecológicos, langostinos y ajos tiernos, una tortilla de champiñones, etc), ya que la proteína mezclada solo con verduras (nunca con pan ni con grasa) es muy saciante.

¡AY, EL ALCOHOL...! Si bebes alcohol, estas fiestas no es el mejor momento para dejarlo (nosotros, lógicamente, te aconsejamos que cuanto menos alcohol mejor). Esta es una época para disfrutar, pero ten en cuenta un truco: no sacies nunca la sed con alcohol, bebe tus bebidas con alcohol para saborearlas, para disfrutarlas, no para apagar la sed… Y por cada vaso de vino, de champán o de cerveza toma dos vasos de agua; por cada medio vaso de licor toma al menos tres vasos de agua. Este truco te protegerá un 50% de la resaca.