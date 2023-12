Guía para seguir las Campanadas en televisión

Ana Mena, Jennifer Hermoso o Marta Flich son algunas de las caras nuevas que se estrenan en las Campanadas 2023-2024 en diferentes televisiones estatales, mientras que otras prefieren apostar por sus rostros más conocidos como Cristina Pedroche y Alberto Chicote.

En RTVE una de las emisiones estrella de esta Navidad serán las Campanadas, este año de la mano del mítico Ramón García y de la cantante Ana Mena, y con Jenni Hermoso, campeona del Mundo, como invitada especial.

"Es muy bonito y emocionante. Hay un momento en la tele que une a toda la familia que son las campanadas, uno de esos momentos que, además, acompaña a la gente que está sola. Somos la gran compañía para quien está solo, somos su gran familia", explicaba García en la presentación de la parrilla de Navidad, mientras que Ana Mena –ausente por compromisos profesionales– enviaba un mensaje en vídeo: "Estoy súper contenta y agradecida. Muy emocionada por ser parte de las Campanadas, que voy a disfrutar al máximo".

Por su parte, Jenni Hermoso se mostraba "emocionada y nerviosa": "Como madrileña que soy, que siempre llevo a Madrid por bandera, va a ser muy emocionante estar en ese emblemático balcón. No sé qué pasará cuando me vea en ese momento en la Puerta del Sol, pero los nervios ya están aquí".

En Mediaset España, serán Jesús Calleja y Marta Flich quienes retransmitirán en directo las Campanadas de Fin de Año, espacio que llevará el título de 'La noche de los deseos'. El Ayuntamiento de Sevilla será el escenario en el que Flich y Calleja despedirán 2023 y darán la bienvenida a 2024 en Telecinco y Cuatro.

Respecto a las Campanadas de Atresmedia, Cristina Pedroche y Alberto Chicote volverán a ser los protagonistas de la noche de Fin de Año en Antena 3 para despedir 2023 y dar la bienvenida al nuevo año, mientras que sus compañeros Cristina Pardo y Dani Mateo lo harán en la cadena hermana, laSexta.

10 años dando las Campanadas

En directo y desde la Puerta del Sol, Chicote y Pedroche no faltarán a su cita que ya llevan repitiendo ocho años consecutivos. "Parece que fue ayer cuando me propusieron dar las campanadas el primer año. Y aquí estoy una vez más. 10 años después sigo sintiendo el mismo orgullo, ilusión y alegría que la primera vez. Es algo que jamás había soñado. Mucho mejor que un sueño. Cada año me propongo que tiene que ser el mejor y estoy segura de que este año lo vamos a conseguir", asegura Pedroche.

Para Alberto Chicote, "dar las Campanadas por décimo año en Antena 3 es algo maravilloso". "Siempre lo es, pero creo que este año tiene más magia por ser este décimo año. Al final, formar parte de una retransmisión de Campanadas es, de algún modo, formar parte de algo que en España todo el mundo tenemos metido a fuego en el corazón. Es ese momento mágico y maravilloso de poner el contador a cero y arrancar un año nuevo con todas las ilusiones y todas las esperanzas. Y formar parte de esto de un modo y otro a mí me hace sentir muy feliz", subraya.

Por su parte, Cristina Pardo y Dani Mateo se vuelven a poner al frente de las Campanadas de laSexta para despedir 2023 y dar la bienvenida a 2024. La presentadora de Mas vale tarde repite, por séptimo año consecutivo, y Dani Mateo, conductor de Zapeando y colaborador de El Intermedio, estará en esta cita tan espacial por tercera vez.

"Retransmitir las campanadas en laSexta se va convirtiendo para mí en una tradición, aunque cada año lo vivo como si fuera el último. También es una tradición y un honor hacerlo con Dani Mateo y el disfraz que se ponga encima, por decisión del público. Su compañía es garantía de emociones fuertes", dice Pardo.

Dani Mateo asegura: "Lo que más siento de poder dar las campanadas es sorpresa, sorpresa porque va a ser el tercer año y pensé que del primero no iba a pasar. Sin embargo, parece que pese a mi aspecto de mamarracho y de que casi me cargo a una persona el año anterior con unas pilas, la Casa quiere seguir arriesgando".

Televisiones autonómicas: Incombustible Gayoso

En cuanto a las televisiones autonómicas, la influencer y presentadora Laura Escanes y el cantante Miki Núñez serán los encargados de presentar la campadas de Fin de Año de TV3. Escanes y Núñez darán la bienvenida a 2024 con un programa hecho desde la ciudad de Barcelona, ha informado este viernes la cadena en un comunicado. Escanes es la conductora del nuevo reality de la plataforma 3Cat La Travessa y Núñez, copresentador de Eufòria, repite después de que el año pasado diera las uvas con Mariona Escoda.

Por su parte, el presentador y humorista sevillano, Manu Sánchez, y la campeona del mundo de fútbol Olga Carmona serán los encargados de recibir el año 2024 y dar las campanadas "de la alegría" de Canal Sur desde la plaza del Arenal del municipio gaditano de Jerez de la Frontera. Ambos estarán acompañados por el periodista local y director de Canal Sur en la provincia de Cádiz, Javier Benítez.

Desde la Puerta del Sol de Madrid, Jota Abril y Alicia Senovilla serán los encargados de despedir el año en TeleMadrid. En esta ocasión, además, la reportera Yolanda Maniega estará en la plaza junto a los madrileños y no madrileños que acudan a vivir en vivo las Campanadas.

El presentador Xosé Ramón Gayoso volverá a presentar Especial badaladas de la cadena gallega TVG en Nochevieja desde el Obradoiro, donde estará acompañado de las presentadoras Rocío Durán y Noelia Rey.

La Plaza Nueva de Vitoria es el lugar elegido por EITB para despedir el año y recibir el nuevo con la retransmisión de las campanadas que, un año más, se podrá seguir en directo en ETB1, ETB2 y eitb.eus. Nerea Reparaz, Julen Telleria y Miren Nogales conducirán el especial Kaixo 2024 en ETB1 el 31 de diciembre desde poco antes de la medianoche. En ETB2, por otra parte, África Baeta, Ane Ibarzabal y Egoitz Txurruka Txurru serán los encargados de retransmitir las campanadas.

El municipio de Guía de Isora, en Tenerife, acogerá las campanadas de fin de año de Radio Televisión Canaria (RTVC), con Eloísa González, Wendy Fuentes, Elvis Sanfiel y Dani Calero como encargados de despedir el año y dar la bienvenida a 2024. En TVE Canarias, lo darán desde Santa Úrsula (Tenerife) Roberto Herrera y Nia, ganadora de Operación Triunfo 2020, pareja que repite por segundo año consecutivo.

La presentadora Ana Francisco y los actores Nerea Vázquez y Carlos Mesa darán las campanadas de Fin de Año en la Radiotelevisión Pública del Principado de Asturias (TPA) desde la plaza del Ayuntamiento de Villaviciosa, un guiño a las parroquias de Villaviciosa que este año obtuvieron el galardón de Pueblo Ejemplar Arroes, Peón y Candanal, con un programa especial en directo a partir de las nueve y media de la noche del 31 de diciembre.

En Canal Extremadura Televisión, las campanadas las presentan este año el atleta Álvaro Martín, la piragüista Estefanía Fernández y la presentadora de Deportes, Leticia Antúnez, y se emiten desde la Plaza de España de Badajoz. En cuanto a Baleares, las campanadas las presentarán Llum Barrera y David Ordinas y se retransmitirá desde la plaza de Cort, de Palma.

Blanca Liso, Mariano Navascués y una invitada sorpresa darán las Campanadas en Aragón TV. La televisión aragonesa conectará a las 23.30 horas, en directo, con la plaza del Pilar de Zaragoza para despedir el año y brindar por un 2024 "lleno de buenas noticias".