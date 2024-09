Últimamente no estoy durmiendo bien. Me despierto muchas veces durante la noche y me levanto agotado. ¿Qué me aconsejan para mejorar mi sueño sin recurrir a medicamentos?

Cuando el sueño se ve interrumpido, nos damos cuenta de lo increíble que es poder descansar profundamente. Es un recordatorio de la felicidad que nos brindan las cosas que a menudo damos por sentadas en nuestra rutina diaria.

Consejos para dormir mejor

Si te parece, empecemos con algunos consejos básicos que pueden ayudarte a regular tu ritmo natural y mejorar la calidad de tu sueño:

Mantén una rutina de sueño constante. Trata de ir a dormir y despertarte a la misma hora todos los días, incluso los fines de semana. Esto ayudará a tu cuerpo a establecer un ritmo natural, lo que facilita un sueño más reparador.

Exponte a la luz natural. La luz natural, especialmente en la mañana, es clave para sincronizar tu reloj interno. Intenta pasar tiempo al aire libre o cerca de una ventana en las primeras horas del día.

Evita la luz azul por la noche. Las pantallas emiten luz azul, que puede dificultar la producción de melatonina, la hormona del sueño, así que trata de desconectarte de tus dispositivos al menos una hora antes de acostarte.

Haz ejercicio regularmente ya que la actividad física, especialmente al aire libre, mejora la calidad del sueño. Eso sí, evita el ejercicio intenso justo antes de acostarte, ya que podría mantenerte más alerta.

Rechaza las comidas pesadas antes de dormir. Las cenas abundantes o difíciles de digerir pueden interferir con tu descanso, por eso lo ideal es cenar ligero y esperar un par de horas antes de ir a la cama.

Modera la cafeína y el alcohol. La cafeína puede afectarte, así que es mejor evitarla por la tarde. El alcohol, aunque te haga sentir somnoliento, puede alterar tu sueño más adelante.

Reserva la cama solo para dormir para asociarla con el descanso, evitando actividades como ver televisión o trabajar. Esto ayudará a tu cerebro a reconocer la cama como lugar para dormir.

Mejorar la calidad del descanso

También te dejamos algunas ideas para entrenar tu mente y mejorar aún más la calidad de tu descanso:

Aromaterapia . Nuestro cerebro asocia ciertos olores con la relajación y aromas como la lavanda o el sándalo pueden crear una rutina que tu cerebro identificará con la hora de dormir. Un difusor de aceites esenciales en tu habitación podría ayudarte.

Escribe tus preocupaciones. Si tiendes a darle vueltas a las cosas cuando te acuestas, escribirlas en un diario antes de dormir te puede ser útil. Esto te permitirá liberar la mente y concentrarte en descansar.

Prueba la 'paradoja del sueño'. Este truco consiste en intentar mantenerte despierto a propósito. Al reducir la ansiedad por quedarte dormido, puede que te sea útil para dormir más rápido.

Escucha sonidos relajantes. Los sonidos 'binaurales' o el 'ruido rosa' pueden ayudar a sincronizar tus ondas cerebrales con un estado de relajación profunda, facilitando el sueño. En internet puedes encontrar una selección de estos sonidos.

Practica la 'respiración 4-7-8': inhala por la nariz durante cuatro segundos, retén el aire otros siete segundos y exhala por la nariz lentamente durante ocho segundos. Esta técnica activa el sistema nervioso parasimpático, promoviendo la calma.

Mantén los pies calientes: usar calcetines o una bolsa de agua caliente puede ayudarte a conciliar el sueño más rápido, ya que el cerebro asocia los pies calientes con condiciones favorables para dormir.

Ajusta tu dieta según tu cronotipo, dependiendo de si eres más activo por la noche (búho) o por la mañana (alondra). Los búhos podrían probar una cena con más carbohidratos, mientras que las alondras podrían dormir mejor si consumen proteínas por la noche. Descubre qué tipo eres y experimenta con estos cambios en la dieta.

Suplementación natural. El magnesio puede ser un gran aliado para mejorar el insomnio y nos encanta SomniLove de IVB Wellness Lab, un suplemento totalmente natural, sin riesgo de tolerancia, ni dependencia y libre de melatonina.

Por último, como decía W.C. Fields: "La mejor cura para el insomnio es dormir mucho". ¡Eso es lo que te deseamos!

¿Podemos mejorar la forma en que nuestro cerebro aprende?

Soy profesora y he oído que podemos mejorar la forma en que nuestro cerebro aprende. ¿Es esto posible?

¡Qué pregunta tan fascinante! Nos alegra mucho ver el entusiasmo de una profesora por entender cómo potenciar el aprendizaje en el cerebro. El cerebro es como una esponja que absorbe información, por eso estamos encantados de compartirte información respaldada por la neurociencia para que esa esponja se vuelva aún más eficiente:

–Activa todos los sentidos para un aprendizaje óptimo.

Lee (10%) y escucha (20%). Aunque leer y escuchar son maneras clásicas de aprender, no son suficientes por sí solas. Para que el cerebro asimile mejor la información, necesita más estímulos.

Observar (30%). Ver cosas en acción marca una gran diferencia. Por ejemplo, si usas un vídeo sobre el tema en cuestión, el cerebro empieza a captar los conceptos de manera más clara porque tus ojos están involucrados en la absorción de detalles.

–La combinación es la clave.

Ver y escuchar (50%). Usar vídeos, imágenes y explicaciones simultáneamente enriquece la experiencia de aprendizaje. El cerebro recibe y procesa la información de manera más completa.

Hablar y practicar (70% - 80%). Discutir lo aprendido con otros y aplicar el conocimiento en proyectos prácticos refuerza significativamente la comprensión. La interacción y la práctica son cruciales para consolidar la información.

–Enseñar a otros es el gran trampolín para aprender mejor.

Enseñar a otros (95%). Explicar a alguien más lo que has aprendido no solo te ayuda a reforzarlo, sino que te permite entenderlo en profundidad.

Nuestra sugerencia sería la siguiente:

Comienza con un vídeo, así se activa la vista y el oído para introducir el tema de manera dinámica. Después haz preguntas para que a partir de las contestaciones puedas introducir tu explicación. Muestra la realidad llevando a los estudiantes a observar el conocimiento en acción. Organiza debates en grupos. Facilita discusiones para que los estudiantes puedan compartir y consolidar lo que han aprendido. Propón trabajos prácticos para que apliquen el conocimiento en proyectos reales para una comprensión más sólida. Fomenta la enseñanza entre compañeros. Permite que cada grupo presente lo aprendido a sus compañeros para reforzar el conocimiento a través de la enseñanza.

¿Qué opinas? Saber cómo funciona el cerebro en el proceso de aprendizaje nos da herramientas para hacer que la enseñanza sea más efectiva. ¡Estamos seguros de que estos pasos harán que tu enseñanza sea aún más impactante!

