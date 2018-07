La foto de un guardia civil "buenorro" calienta las redes

La imagen de un agente colgada en el perfil de Twitter de la Guardia Civil ha enloquecido a los usuarios de esta red social:

"Siempre fiel a su deber, sereno en el peligro, y desempeñando sus funciones con dignidad, prudencia y firmeza, será más respetado que el que con amenazas solo consigue malquistarse con todos", reza el polémico tuit, que en cuestión de minutos comenzó a recibir cientos de comentarios. Los usuarios debatieron sobre lo acertado o no de la publicación de la fotografía o la prohibición de los tatuajes entre los agentes de los cuerpos de seguridad del Estado.

A ver, @guardiacivil: 1. este cañón no os representa. Yo no veo guardias civiles así por ahí. 2. Ya está bien de presionar a la benemérita con patrones que no corresponden al hombre real. La Guardia Civil es algo más que un cuerpo bonito. Hombre ya.