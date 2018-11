Gran acogida del libro de El Progreso con los 110 lucenses más singulares

LUGO. El diario El Progreso está celebrando este año los 110 que han pasado desde que apareciese su primer número, en 1908. Una de las iniciativas que ha puesto en marcha para compartir su satisfacción con los lectores es la publicación del libro "110 lucenses singulares", una obra de 224 páginas que se entregó ayer junto con el periódico.

La publicación no pudo tener mejor acogida entre los lectores lucenses, pues no en vano supone un trozo de historia de Lugo y también, cómo no, de Galicia. Así, los ejemplares no tardaron en agotarse en los quioscos de la capital ayer por la mañana.

La publicación es una selección de perfiles de personas de la provincia que destacaron por un hecho o alguna actividad única.

PROTAGONISTAS. El nomenclator incluye tanto personas nacidas en alguno de los 67 municipios de Lugo como vinculados a ellos por otro motivo aunque no sean originarios.

Los nombres que figuran pertenecen a los ámbitos social, económico, político, deportivo o cultural entre los años 1908 y el actual, 2018.

El periodista y escritor José de Cora firma esta obra, que elaboró escogiendo entrevistas, reportajes y perfiles de entre los millares que ha realizado a lo largo de su vida profesional.

Algunos de los textos fueron realizados expresamente para este libro. Cada uno de los 110 lucenses que el autor considera singulares cuenta con dos páginas en las que se ofrece una semblanza completa tanto de la persona como del motivo de que figure en esta antología.

El criterio por el que se condujo José de Cora es que sean «lucenses que se salgan de la norma,que sean singulares en su vida o que hayan hecho algo que se pueda llamar singular en algún día de su vida, pero no necesariamente son los más famosos ni los mejores en su profesión».

Entre las figuras reseñadas está el fundador de este periódico, Purificación de Cora; el escritor Álvaro Cunqueiro; el político Manuel Fraga Iribarne, o el promotor del Resurrection Fest de Viveiro, Iván Méndez.

Junto a ellos, hay fichas acompañadas de una breve descripción de otras 1.490 personas que tienen méritos propios, como un colaborador del ingeniero Schulz, el ribadense y también ingeniero Manuel Reynante, y acaba con el campeón del mundo de MX2, Jorge Prado.