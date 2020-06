Google no ha instalado en secreto una app sobre el Covid-19 para espiarnos

Google no ha instalado en secreto una aplicación de Covid-19 en los móviles de los ciudadanos para vigilarlos, como afirma un mensaje difundido en redes sociales, sino que ofrece un nuevo soporte técnico a quienes voluntariamente se descarguen una app que no controlará en todo caso la ubicación del usuario.

Una nueva funcionalidad que aparece en Ajustes de los teléfonos móviles equipados con el sistema operativo Android de Google ha generado en los últimos días numerosos mensajes compartidos en Facebook y Twitter en los que se afirma que la compañía estadounidense "está instalando secretamente una aplicación de Covid-19".

Para saber si el móvil "está infectado", se invita a entrar en Ajustes y, dentro de este apartado, en Google. Si debajo de Servicios se puede leer Notificaciones de exposiciones al Covid-19 es porque "te lo han instalado", advierte el texto viralizado en Facebook y Twitter, antes de añadir: "Bienvenido al estado de vigilancia".

CULPAR AL GOBIERNO. En otros casos, se atribuye esta iniciativa directamente al Ejecutivo de Pedro Sánchez, como en un vídeo compartido por WhatsApp en el que se asegura que "El Gobierno nos ha metido ya una aplicación..." o en mensajes difundidos a través de esta plataforma de mensajería instantánea que definen así esta novedad en los teléfonos Android: "Bienvenidos al Gran Hermano de Pablo Iglesias".

Las acusaciones de intromisión en la privacidad a través de esta nueva funcionalidad en los móviles también se han difundido en YouTube, donde el abogado Aitor Guisasola (que se presenta en redes como "Un abogado contra la demagogia") la considera "un paso más" hacia una "intolerable limitación de derechos y libertades" en un vídeo cuyo número de visitas rondaba este miércoles las 90.000 visualizaciones.

DATOS. La funcionalidad Notificaciones de exposición al Covid-19 no es una app instalada en secreto para espiar movimientos de los ciudadanos, sino una interfaz de programación de aplicaciones (API), un código informático que permitirá el funcionamiento de aplicaciones de prevención del coronavirus que no almacenarán datos personales y que el usuario tendrá siempre la opción de activar o desactivar.

Nada más acceder en un móvil al menú de estas "notificaciones", un mensaje explica que, para que funcionen, el usuario necesitará activar la tecnología Bluetooth del dispositivo y previamente tendrá que abrir "una aplicación disponible". Una vez pueda hacerlo, la aplicación le avisará si ha estado "cerca de alguien que ha indicado que ha dado positivo en una prueba de detección de la Covid-19".

En todo caso, "las notificaciones de exposición a la Covid-19 no usan la ubicación del dispositivo" y los "ID aleatorios" que se comparten por Bluetooth cuando una persona que ha dado positivo decide voluntariamente notificar su situación a usuarios de móvil que estén cerca "se eliminan automáticamente a los 14 días".

Google explica además en su información a los usuarios en el propio móvil que las aplicaciones con que funcionará este servicio son las que ofrezca la autoridad sanitaria de cada región. Y también insiste en dejar claro que el nuevo sistema "no recopila ni realiza un seguimiento de tu ubicación".

NI SECRETA NI PARA ESPIAR. La compañía tecnológica estadounidense ha subrayado a través de su responsable de Comunicación para España y Portugal, Anaïs Pérez, que esta tecnología no se ha incorporado para espiar. "Ni estamos lanzando una app, ni la estamos instalando en secreto, ni estamos espiando a nadie", afirma a través de sus perfiles en Twitter y LinkedIn.

OTRO BULO. Sí anunciamos la notificación de exposición a nivel de SO. El usuario decide si la activa o no y debe descargarse una app del Gobierno. En España no funciona todavía. Esta tecnología no permite geolocalizar. Leed este artículo de @michaelMCsaez https://t.co/tBs6KyYvyO pic.twitter.com/UhU7Imqhp7