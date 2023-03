Expedientan a la enfermera que criticó que se pida el "puto C1 de catalán" en las oposiciones

El conseller de Salud, Manel Balcells, ha anunciado este jueves que su departamento ha abierto un expediente por el vídeo grabado por una enfermera criticando la obligatoriedad del catalán para optar a las oposiciones en Cataluña y ha calificado las declaraciones de la enfermera del hospital Vall d'Hebron de "intolerables".

El Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha abierto una investigación sobre las circunstancias en que una enfermera del centro ha grabado un vídeo, que se ha hecho viral con casi 700.000 visualizaciones en Tik Tok y dos millones en Twitter, en el que critica que deban aprender catalán para presentarse a las oposiciones.

El vídeo polémico viral del momento.



Sí, el C1 de Catalán es tendencia nacional por ella. pic.twitter.com/N2p8dG5rma — #PorQuéTT (@xqTTs) March 2, 2023

"Para sacarnos las putas oposiciones tenemos que tener el puto C-1 de catalán" (certificado básico de conocimiento de la lengua catalana). Pues resulta que se va a sacar el nivel C-1 de catalán mi madre porque yo no me voy a sacar el C-1 de catalán", exclama la enfermera que graba el vídeo, que se identifica como originaria de Cádiz.

En el vídeo aparecen tres enfermeras vestidas con el uniforme blanco del Hospital Vall d'Hebron, y una de ellas explica que son tres enfermeras -una de Cádiz, una de Granada y otra de San Sebastián- que están trabajando en el hospital barcelonés y que les han animado a presentarse a las oposiciones para obtener plaza fija.

Mientras una de ellas expresa sus quejas y rechazo en aprender catalán, otra -la de San Sebastián-, afirma que ya se ha apuntado a aprender el nivel básico de catalán y pronuncia algunas frases en un catalán correcto.

Declaraciones "intolerables"

"Declaraciones como estas son intolerables en una servidora pública. Desde el centro hasta el departamento llegaremos hasta el fondo de la cuestión. Abrimos un expediente. El sistema sanitario debe garantizar la atención en la lengua propia de Cataluña, en esto trabajamos cada día", ha afirmado el conseller de Salud en su cuenta de Twitter, donde el vídeo se ha hecho viral y es trending topic en España en las redes sociales.

Declaracions com aquestes són intolerables en una servidora pública. Des del centre fins al departament arribarem fins al fons de la qüestió. Obrim un expedient. El sistema sanitari ha de garantir l’atenció en la llengua pròpia de Catalunya, en això treballem cada dia. https://t.co/MtufypNO0H — Manel Balcells (@manelbalcells) March 2, 2023

El conseller ha asegurado que "Vall d'Hebron investigará a la enfermera que se ha grabado en el hospital criticando que se pida el nivel C-1 de catalán en las oposiciones"

"Ejemplo de buenas prácticas de nuestros profesionales son los que viniendo de donde vengan tienen interés y se forman por aprender, conocer y hablar el catalán. Estos son la mayoría y queremos ponerlos en valor", ha añadido el responsable del Departamento de Salud.

Manel Balcells también ha recordado que "el sistema de salud ofrece formación gratuita en catalán para sus profesionales, porque el objetivo final es siempre el bienestar del ciudadano y garantizar los derechos de los pacientes. Comprender al paciente es clave para su seguridad".

La enfermera cargó anteriormente contra el gallego

Tras conocerse este caso, varios usuarios sacaron a la luz un vídeo antiguo de la enfermera en el que carga contra el gallego. "Cuando vives en Galicia, preguntas en castellano y te responden en gallego", se puede leer en esta publicación de la Suárez en TikTok.

"Cuando eres tonta, lo sabes y te enorgulleces de ello", apuntó la tiktoker gallega Nee Smile en respuesta al vídeo de la enfermera gaditana. "Si no os gusta cómo responden en Galicia, no preguntéis. Y si no, viento, que nadie os mandó venir. Es muy simple. Y os lo digo en castellano, para que me entendáis", añadió la usuaria.