El ganador de Eurovision da negativo en una prueba de drogas voluntaria

"No hubo consumo de drogas en la Green Room y damos por cerrado el asunto". Así de tajante se muestra la organización de Eurovision respecto a las acusaciones que ha recibido Damiano David, cantante de del grupo ganador del concurso.

No drugs were used by Italian winners Måneskin in the Green Room.



Read our full statement here 👉 https://t.co/ChPX0C9wTO pic.twitter.com/MQWGyzyxDc