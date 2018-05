El gallego Gustavo Rey, subcampeón de España en tiraje de cerveza

El hostelero gallego Gustavo Rey se ha proclamado en la mañana de este lunes subcampeón en la Final del V Campeonato Nacional Estrella Galicia de Tiraje de Cerveza, en el que él y otros 19 compañeros de todo el país compitieron por alzarse con un galardón de prestigio dentro del sector.

Gustavo, del O Encontro, en Ribadumia, ya había participado en la tercera edición del certamen y afirmó tras el veredicto de este año que le había sorprendido el gran nivel visto en la final. "Participar en otras ediciones ha hecho que me sumerja completamente en la cultura de la cerveza y todo lo que ello conlleva. Para mí, haber quedado subcampeón es un gran orgullo, que me llevo a mi tierra y de la que me siento hoy especialmente representante", apuntó.

CAMPEONA. La hostelera que se ha alzado con el título a la mejor tiradora de cerveza de España de este año es Davinia Martínez, del restaurante El Divino de Davinia Martínez en Orihuela (Alicante), quien señaló sentirse "feliz de hacer conseguido este título".

"Era la primera vez que me presentaba y no me esperaba llegar a ser la campeona", concluyó, al tiempo que destacó que "el nivel en la final ha sido muy alto", coincidiendo con la opinión de Rey.

COMPETICIÓN. En esta final de la V edición han participado 20 hosteleros, seleccionado entre los candidatos de las finales regionales que desde el año pasado se han celebrado en Andalucía, Canarias, Cataluña, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Galicia, Extremadura y País Vasco.

Los participantes de este campeonato tuvieron que demostrar a expertos del jurado su destreza, eficacia y rapidez tirando cañas, sirviendo cerveza de botella, servicio de bandeja y conocimiento y cultura sobre el mundo cervecero en tiempo limitado en grupos de cinco.

El Jurado de la Final de esta V edición del Campeonato Nacional Estrella Galicia de Tiraje de Cerveza, ha estado compuesto por Xabier Cubillo, Técnico de Cultura de Cerveza de Hijos de Rivera, Martín Galán, actual campeón de España, Daniel Giganto, campeón de la primera edición, Javier Sánchez, campeón del II Certamen Nacional y Fernando Iglesias, responsable de cultura de cerveza de Hijos de Rivera.

La dotación económica para el ganador ha sido de 1.000 euros y un trofeo. El subcampeón recibió 600 euros, y se entregaron también tres accésit de 150 euros. Estos cinco finalistas han recibido también el premio de su peso en cerveza. Además, todos los participantes en la final recibirán un diploma acreditativo con su clasificación en el IV Campeonato Nacional Estrella Galicia de Tiraje de Cerveza profesional.